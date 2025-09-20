НАТО обвинило в нарушении своих границ российские истребители

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Опубликовано: 20.09.2025 07:39 , Обновлено: 20.09.2025

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пятницу обсудил с премьер-министром Эстонии Кристен Михал заявленное Таллином нарушение Россией воздушного пространства этой страны.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ и передал ноту протеста. Министр иностранных дел Маргус Цахкна назвал происшествие “беспрецедентно дерзким” и заявил, что это уже четвертое нарушение в этом году.

Министерство обороны России опровергло информацию о нарушении воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолётами в пятницу. «Полёт выполнялся в соответствии с международными правилами», — говорится в заявлении ведомства.

«19 сентября (…) три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в аэропорт Калининградской области — российского анклава, расположенного между Литвой и Польшей», — сообщили в российском Минобороны.

Таллин тем не менее созвал экстренное заседание представителей НАТО из-за инцидента. Власти Эстонии утверждают, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу утром вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе и оставались там около 12 минут.

Эстония подала запрос о консультациях в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, сообщила в пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал в своем сообщении на платформе X.

[inf]Эта Статья гласит: «Стороны будут консультироваться друг с другом в тех случаях, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон подвергаются угрозе».[/inf]

Дональд Трамп уже отреагировал на инцидент, сказав, что могут быть серьезные последствия и ему это “не нравится”.

«Мне это не нравится, когда такое случается. Может быть большая проблема. Мне будут об этом докладывать», – прокомментировал президент США.