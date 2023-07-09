Любители Mars, Snickers, M&M's и Bounty помогают ВСУ? Генпрокуратура РФ начала проверку компании

Опубликовано: 09.07.2023 10:29 , Обновлено: 09.07.2023

Генеральная прокуратура России начала проверку американского продовольственного гиганта Mars на предмет предполагаемого финансирования вооруженных сил Украины.

Виталий Бородин, глава российского федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции, попросил ведомство провести расследование в отношении компании, сообщил newsweek.

По его словам, Mars зарабатывает деньги в России, но спонсирует Украину и, возможно, ВСУ, «прикрываясь гуманитарными целями». Позже Бородин поделился фотографией, на которой якобы показан ответ из прокуратуры, подтверждающий, что проведут расследование.

«Прокуратура региона организовала проверку по вашему обращению о возможных нарушениях ООО «Марс» требований федерального законодательства», - говорится в документе.

В Компании Mars не отрицают, что помогали Украине: жертвовали таким организациям, как Международный комитет Красного Креста, Международная организация спасения детей, Международное гуманное общество, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Всемирная центральная кухня и Ветеринары без границ, в рамках усилий по оказанию чрезвычайной помощи в поддержку Украины.

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