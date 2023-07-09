Любители Mars, Snickers, M&M's и Bounty помогают ВСУ? Генпрокуратура РФ начала проверку компании
Генеральная прокуратура России начала проверку американского продовольственного гиганта Mars на предмет предполагаемого финансирования вооруженных сил Украины.
Виталий Бородин, глава российского федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции, попросил ведомство провести расследование в отношении компании, сообщил newsweek.
По его словам, Mars зарабатывает деньги в России, но спонсирует Украину и, возможно, ВСУ, «прикрываясь гуманитарными целями». Позже Бородин поделился фотографией, на которой якобы показан ответ из прокуратуры, подтверждающий, что проведут расследование.
«Прокуратура региона организовала проверку по вашему обращению о возможных нарушениях ООО «Марс» требований федерального законодательства», - говорится в документе.
В Компании Mars не отрицают, что помогали Украине: жертвовали таким организациям, как Международный комитет Красного Креста, Международная организация спасения детей, Международное гуманное общество, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Всемирная центральная кухня и Ветеринары без границ, в рамках усилий по оказанию чрезвычайной помощи в поддержку Украины.
США объявили о передаче Украине кассетных снарядов и десятков боевых машин
Польша предложила Украине ракеты, способные добить до Севастополя и Крымского моста. Что за оружие?