Польша предложила Украине ракеты, способные добить до Севастополя и Крымского моста. Что за оружие?

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Опубликовано: 04.07.2023 19:20 , Обновлено: 04.07.2023

Польское издание Defence24 сообщило со ссылкой на свои источники, что Варшава предложила Киеву береговой ракетный комплекс, дальность ракет которого достигает 555 километров. Это могло бы быть достаточно, чтобы встрелами из Одессы накрыть военноморскую базу РФ в Севастополе (по прямой 296 километров).

Речь идёт о новейшем комплексе NDR, снаряженном ракетами NSM (разработаны норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace в 2007 году). Польское издание Defence24.pl сообщило, что фактическая дальность ракет NSM позволит украинской стороне с нынешней линии фронта нанести удар по Севастополю (от Херсона до Севастополя ещё ближе - 230 км по прямой).

На самом деле, эти ракеты могут достать даже Крымского моста, до которого от того же Херсона всего 327 километров по прямой.

Хотя большинство источников указывают дальность стрельбы ракет NSM в 185 километров (100 морских миль), но речь в данном случае идёт о скрытом полете на малой высоте с огибанием рельефа. Эта же ракета может лететь на большой высоте на маршевом участке, а потом спускаться ниже. И тогда дальность ракет NSM может достигать 300 миль, а это уже 555 километров. Ракета выполнена из композитных материалов, а при подлёте к цели может выполнять противозенитные манёвры и ставить радиоэлектронные помехи, что осложняет её перехват средствами ПВО.

Впрочем, из-за малых габаритов, такие ракеты хоть и трудно поддаются обнаружению, но и при этом имеют не самый большой боезаряд (120 кг).

На данный момент, у польской армии две полные системы берегового ракетного комплекса NDR. Каждая состоит из двух батарей, трех пусковых установок с количеством ракет до четырех в каждой и вспомогательных машин управления огнем в каждой. Кроме них, в состав системы NDR входят машины управления батареями и эскадрильями, узлы мобильной связи, радары обнаружения и сопровождения целей производства PIT-RADWAR и машины тылового обеспечения.

NDR рассчитан на использование данных из внешних источников, таких как беспилотники, отсюда и большое количество машин управления и связи рядом с пусковыми установками ракет. Транспортные средства NDR являются транспортными машинами Jelcz. А польская промышленность приняла большое участие в разработке и поставке элементов связи и управления NDR. Это может стать серьезным плюсом, так как Польша могла бы осуществлять ремонт и обучение украинских специалистов по обслуживанию комплексов.

Ракета NSM во время запуска

ВМС Польши первыми применили ракеты NSM в варианте берегового базирования. После их таким решением решили обзавестись морские пехотинцы США, Румынии и Латвии (последние две страны закупили ракеты FMS). В свою очередь, США и Норвегия используют ракеты NSM на своих кораблях. Также их намерены внедрить Нидерланды, Германия и Великобритания.

На данный момент известно только о начале переговоров между Польшей и Украиной. Так как ракетный комплекс норвежского производства, Варшаве понадобится согласие Осло на передачу NDR Киеву.