Литва привела в боеготовность силы быстрого реагирования в ответ на мобилизацию в РФ

Опубликовано: 21.09.2022 15:43 , Обновлено: 21.09.2022

Сразу после объявления частичной мобилизации в России Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 21 сентября.

По его словам, так как мобилизацию в России также будут проводить в Калининградской области на границе с Литвой, силы быстрого реагирования должны быть готовы, чтобы «избежать возможных провокаций» со стороны РФ.

Анушаускас подчеркнул, что ответом на мобилизацию в РФ всех стран, которые поддерживают Украину, будут новые поставки современной военной техники для украинского народа, который «защищается от геноцида».

Кроме того, он выразил мнение, что мобилизация может привести к политической нестабильности внутри РФ.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1572513930748243969

Ранее Телеграф писал, что, по словам советника главы МВД Украины Ростислава Смирнова, частичная мобилизация в РФ является достаточно сильным «выстрелом себе в ногу» с их стороны и «позитивным» для Украины решением.

Новость Телеграф

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 21 сентября, что объявление Путиным мобилизации в России стало нарушением обещания Кремля. Ведь раньше там заверили, что обойдутся без мобилизации.

Новость Телеграф