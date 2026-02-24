Литва предложила убрать Венгрию из ЕС из-за 20-го пакета санкций против России

Опубликовано: 24.02.2026 08:49 , Обновлено: 24.02.2026

Министрам иностранных дел стран-участниц Европейского союза (ЕС) накануне не удалось согласовать 20-й пакет санкций против России. Всё из-за категоричной позиции двух стран - Венгрии и Словакии. На этом фоне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предложил пересмотреть вопрос о членстве Будапешта в ЕС.

О том, что ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против России к четвёртой годовщине начала полномасштабных военных действий в Украине, накануне официально объявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Она назвала это “шагом назад”, но заявила, что переговоры по новому пакету продолжаются.

Главным препятствием на пути к усилению европейских санкций стала позиция Венгрии и Словакии. Они заблокировали новый пакет санкций и поставил под вопрос выделение Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро, обвинив Украину в срыве поставок российской нефти. Несмотря на то, что нефть перестали прокачивать по трубопроводу «Дружба» после очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины, обе страны-члена ЕС обвиняют именно Украину в затягивании ремонтных работ на трубопроводе.

В попытках повлиять на Киев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне объявил, что его правительство прекращает поставки электроэнергии в Украину, пообещав их возобновить, как только российская нефть пойдёт по “Дружбе”. Политик также пригрозил блокировать любые шаги Киева на пути к членству в ЕС.

Словакия прекратила поставки электроэнергии в Украину

Такую же позицию озвучил в письме к президенту Европейского совета Антонио Коште от 23 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он назвал задержку поставок нефти со стороны Украины “неспровоцированным актом враждебности, подрывающим энергетическую безопасность Венгрии”. А в минувшие выходные власти Венгрии пригрозили заблокировать уже согласованный пакет финансирования для Украины.

Такие заявления не остались без реакции со стороны других членов ЕС, поддерживающих Украину. Так, по данным агентства Bloomberg, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что он «поражен» такой позицией Венгрии, а его литовский коллега и вовсе высказал мнение, что шаги Будапешта по блокировке финансовой поддержки Украины по линии ЕС вызывает вопросы о самом членстве страны в Европейском союзе.

“В долгосрочной перспективе нам следует решить, действительно ли нам нужны 27 членов”, — многозначительно заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис, общаясь с журналистам перед встречей в Брюсселе. Глава литовской дипломатии подчеркнул, что Венгрия должна прекратить свои “манипуляции” и что это заявление — “очень плохая новость”.

Напомним, в начале этого месяца венгерский премьер Виктор Орбан резко отреагировал на новый план, предложенный ЕС для облегчения вступления Украины в Союз. Глава Венгрии заявил, что он стал «открытым объявлением войны Венгрии».

Орбан: Евросоюз объявил войну Венгрии