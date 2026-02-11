Орбан: Евросоюз объявил войну Венгрии

Опубликовано: 11.02.2026 10:26 , Обновлено: 11.02.2026

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на недавно опубликованный план ЕС (Европейского союза) из пяти пунктов. Глава Венгрии заявил, что он стал «открытым объявлением войны Венгрии».

Politico ранее опубликовало план из пяти пунктов, который должен быть реализован для облегчения вступления Украины в ЕС, запланированного на 2027 год.

Документ был составлен на фоне обсуждений в ЕС возможности частичного членства Украины уже с 2027 года. Представители ЕС предполагают, что идея привлекательна, поскольку даст Киеву передышку для завершения реформ демократических институтов, судебной и политической системы. Однако в Евросоюзе понимают, что у плана есть препятствие, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступает против членства Украины.

О чем говорится в 5 пунктах плана ЕС для Украины:

Подготовка Украины. ЕС ускорит процесс, авансом дав Киеву право на вступление в союз. При этом реформы (демократические институты, судебная система) должны быть выполнены без «сокращения пути», параллельно. «Облегчённое членство». Рассматривается модель «обратного расширения»: Украина вступает в ЕС до полного выполнения всех критериев, получая место за столом переговоров, но только частичные права и обязательства без права вето. Модель вызывает споры, но поддерживается некоторыми кандидатами (Албания, Молдова). Ожидание ухода Орбана. Основное препятствие — вето Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан решительно против. В ЕС надеются на возможную смену власти в Венгрии после выборов в апреле 2026 года. Козырь Трампа. Если Орбан останется, ЕС рассчитывает на давление со стороны президента США Дональда Трампа, который заинтересован в мирной сделке с Россией. Поскольку членство Украины в ЕС к 2027 году — часть проекта мирного плана, Трамп может убедить Орбана снять вето. Лишение Венгрии права голоса. Крайняя мера — запуск процедуры по Статье 7 Договора о ЕС против Венгрии за нарушение основополагающих ценностей блока. Это позволит временно отстранить её от права вето при голосовании по новым членам, преодолев сопротивление.

“Открытое объявление войны”

В среду утром Виктор Орбан отреагировал на статью Politico на своей странице в социальных сетях, заявив, что новый план — это «открытое объявление войны Венгрии».

«Они игнорируют решение венгров и любой ценой устранят венгерское правительство с пути следования. Они хотят, чтобы река Тиса пришла, потому что тогда не будет больше вето, сопротивления и отступников», — заявил Виктор Орбан.

Он добавил, что, по его мнению, Украина будет принята в ЕС уже в 2027 году.

Чуть ранее премьер-министр Венгрии в интервью телеканалу HirTV заявил, что Киев хочет видеть в Венгрии проукраинское правительство, которое будет направлять войска, оружие и деньги в Украину. Орбан обвинил Украину в финансировании оппозиции в преддверии апрельских выборов.

«Они делают ставку на партию TISZA, не жалеют ни денег, ни сил, они её финансируют, факты известны», — заявил Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии оценил ситуацию так: если TISZA победит на выборах и сформирует правительство, Будапешт отправит в Украину оружие, деньги и даже солдат, а также поддержит вступление Украины в Европейский союз, что, по его словам, будет иметь серьёзные последствия для венгерской mэкономики.

Анита Орбан, отвечающая за международную политику в оппозиционной партии ТИСЗА (TISZA), ранее заявила, что ее партия поддерживает целостность и суверенитет Украины, но не ускоренное вступление в ЕС.