Словакия прекратила поставки электроэнергии в Украину

Опубликовано: 23.02.2026 20:44 , Обновлено: 23.02.2026

Правительство Словакии прекратило поставки электроэнергии в Украину на фоне блэкаута после обстрелов российскими войсками энергетической инфраструктуры. По словам премьер-министра Роберта Фицо, решение стало ответом на прекращение украинской стороной транзита российской нефти в Словакию.

Фицо пообещал, что после возобновления поставок нефти в Украину Словакия продолжит оказывать помощь. Премьер Словакии заявил на пресс-конференции, что перед принятием решения правительством он вел переговоры с украинской стороной.

«Однако из Киева поступило сообщение о том, что президент готов к переговорам только после 25 февраля. Учитывая объявленное в Словакии чрезвычайное положение в нефтяной сфере, правительство решило немедленно предпринять первый шаг, который будет отменен сразу после возобновления транзита нефти через Украину», — заявил Фицо.

«На сегодняшний день, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации ее энергетической сети, Братислава больше не будет ей помогать», — продолжил Фицо, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно наносит вред Словакии.

При этом если поставки нефти не будут восстановлены, словацкое правительство пригрозило дальнейшими мерами и пересмотром ранее позитивной позиции Словакии в отношении членства Украины в Европейском союзе.

По словам премьер-министра Словакии, Украина наносит Словакии ущерб двумя способами. Во-первых, препятствуя транзиту газа, который обходится Словакии в дополнительные 500 миллионов евро в год в виде транзитных сборов.

Фицо назвал ложным утверждение о том, что Словакия поддерживает российскую агрессию, покупая российский газ. По его словам, другие западные страны продолжают закупать российский сжиженный газ в больших количествах.

Еще одним спорным моментом, по словам властей Братиславы, является прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба». В связи с этим Словакия объявила чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли, использует запасы на черный день, а нефтеперерабатывающий завод в Словакии вынужден искать альтернативные источники поставок по всему миру, что, по мнению правительства, приводит к росту цен на нефть и транспортных расходов.

Украина настаивает, что нефтепровод “Дружба” на ее территории не может обеспечить транзит нефти из-за обстрелов РФ.