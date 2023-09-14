Литва начала блокировать интернет-вещание российского ТВ

Опубликовано: 14.09.2023 18:31 , Обновлено: 14.09.2023

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила заблокировать 53 IP-адреса, предоставляющих доступ к основным российским телепрограммам, запрещенным к трансляции на территории страны.

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В комиссии отметили, что во время мониторинга выявили возможность просмотра прямых трансляций различных российских телепрограмм, включая те, которые подпадают под санкции ЕС. К ним относятся телеканалы Russia Today, «Спутник», «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24/Russia 24», TV Centre International, «НТВ/НТВ Мир», «Россия 1», Рен ТВ, Первый канал, сообщил LRT.

«Поскольку запрещенные телепрограммы транслируются с использованием интернет-соединения, можно сделать вывод, что интернет-провайдеры способствуют передаче запрещенных телепрограмм. Поэтому они должны принять все возможные меры, чтобы контент, включенный в список регламентов, не был доступен», — сказали в комиссии.

[info_b]После внесения поправок в закон об общественной информации, принятых сеймом в 2022 году, на территории Литвы действует запрет на ретрансляцию и распространение в интернете теле- и радиоканалов, принадлежащих компаниям, созданным в РФ и Беларуси, а также контролируемых или финансируемых этими странами.[/info_b]

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