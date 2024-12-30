Фицо в открытом письме чиновникам ЕС пригрозил Киеву прекращением экспорта газа из Европы

Опубликовано: 30.12.2024 08:36 , Обновлено: 30.12.2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если Киев прекратит транзит российского природного газа в страны ЕС, что тот обещал сделать с 1 января 2025 года. Фицо направил открытое письмо чиновникам Евросоюза, в котором обвинил их в "молчаливом принятии одностороннего решения президента Украины Владимира Зеленского".

Фицо назвал такое “молчаливое принятие” решенияКиева со стороны ЕС “неправильным и иррациональным” и заявил, что это приведет к “напряженности и ответным мерам”. Политик упрекнул руководство ЕС в том, что они действуют вопреки интересам граждан Евросоюза, а Зеленского - в нежелании идти на компромиссы.

По словам премьер-министра Словакии, Украине предложили разные варианты транзита природного газа, которые та отвергла. При этом, по мнению Фицо, что остановка транзита российского газа “нанесет больший вред ЕС, чем России”.

“Весьма вероятно, что реальная возможность экспорта газа из Европы в Украину перестанет существовать, и Украине придется полагаться исключительно на собственную добычу”, - процитировало заявление Фицо словацкое издание Pravda.

Заявления Фицо не остались незамеченными в Киеве: министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал страны ЕС соблюдать собственные стандарты и правила. Позицию Киева Галущенко изложил в официальном письме, адресованном Европейскому комиссару по энергетике, Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) и Энергетическому сообществу.

“Если будут попытки обосновать такое решение, то это все равно будет нарушением соответствующих регуляций Еврокомиссии”, - процитировало украинского министра “РБК-Украина”.

Польша спешит на помощь?

Между тем, издание Bloomberg, ссылаясь на неназванного высокопоставленного польского чиновника, написало, что Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу и прекратит поставки электроэнергии.

По словам чиновника, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любые дисбалансы, которые могут возникнуть в перегруженной системе Украины в случае, если Словакия реализует свои угрозы.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Зеленский назвал угрозу Фицо отключить поставки электричества в Украину “вторым энергетическим фронтом”.

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