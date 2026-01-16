Лидер венесуэльской оппозиции Мачадо отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира

Опубликовано: 16.01.2026 08:13 , Обновлено: 31.03.2026

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо отдала свою Нобелевскую премию мира, которую ей присудили в 2025 году за продвижение демократических прав в своей стране, президенту США Дональду Трампу. Медаль была торжественно передана американскому президенту во время их личной встречи с Мачадо, которая состоялась в Белом доме 15 января.

Медаль, помещённую в позолоченную рамочку в стиле, который так нравится американскому президенту, Мачадо передала вместе с благодарственным письмом от имени венесуэльского народа с такой формулировкой: “как символ личной благодарности в знак признательности президенту США Дональду Трампу за его принципиальные и решительные действия для обеспечения свободы Венесуэлы”.

Сам Трамп, комментируя столь ценный подарок от лидера венесуэльской оппозиции в своей соцсети Truth Social, назвал его “замечательным жестом взаимного уважения”.

Впрочем, сам жест носит сугубо символический характер. Как пояснили в Центре Нобелевской премии мира в Осло, передать саму медаль другому лицу лауреат нобелевки, конечно, может, но смена физического владельца медали не означает автоматической передачи звания лауреата. То есть теперь Трамп технически может похвастаться наличием у него Нобелевской премии мира, но звание лауреата Нобелевской премии мира 2025 года по-прежнему принадлежит Мачадо.

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Между тем, сама Мачадо нынешнюю встречу с Трампом назвала «исторической» и «необыкновенной». В ходе нынешнего визита в Вашингтон Мачадо также посетила Конгресс и встретилась с сенаторами США. Её выступление перед журналистами заглушили её сторонники, который скандировали «Мария, президент» и размахивали венесуэльскими флагами.

По мнению политических обозревателей, на встрече с Трампом Мачадо попытается убедить американского президента в том, что поддержка временного правительства Дельси Родригес была ошибкой, и что вместо этого её оппозиционная коалиция должна взять на себя руководство переходным процессом в Венесуэле.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт, комментируя грядущую встречу Трампа с Мачадо, назвала её «замечательным и смелым голосом многих жителей Венесуэлы», но никакой конкретики о темах предстоящего разговора не дала.

Ранее Трамп называл Мачадо «борцом за свободу», но идею назначения её на пост главы Венесуэлы после отстранения Мадуро отвергал, утверждая, что у неё недостаточно поддержки внутри страны.

Напомним, на днях Трамп объявил себя “исполняющим обязанности президента Венесуэлы”. Такая подпись появилась под фотографией американского президента на его страничке в социальной сети Truth Social.

Трамп объявил себя и.о. президента Венесуэлы