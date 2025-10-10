Не Трамп. В Швеции назвали лауреата Нобелевской премии мира-2025

Опубликовано: 10.10.2025 13:00 , Обновлено: 10.10.2025

В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет огласил имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. Надежды американского президента Дональда Трампа не оправдались: премию присудили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

В заявлении Нобелевского комитета указано, что премию мира Мачадо присудили за “её неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы”, а также за её “борьбу по достижению справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии”.

Мария Корина Мачадо была единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Венесуэлы в 2024 году, собрав на праймериз оппозиции больше 90% голосов. Ей удалось объединить вокруг себя многие оппозиционные партии, несмотря на разногласия и даже открытую вражду между некоторыми из них. Однако до выборов её не допустили: власти страны обвинили оппозиционного лидера в поддержке западных санкций и официально запретили ей участвовать в выборах в течение ближайших 15 лет.

В заявлении Нобелевского комитета указывается, что в прошлом году Мачадо была вынуждена скрываться, опасаясь политического преследования. Сама Мачадо в ходе предвыборной кампании называла себя либералом и противницей дискриминации, а правительство Мадуро неизменно называла “преступной мафией”.

“Несмотря на серьёзные угрозы жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей. Она сплотила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своём сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она неизменно поддерживала мирный переход к демократии”, - говорится в заявлении комитета.

Напомним, американский президент Дональд Трамп на протяжении многих лет неоднократно говорил о том, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира и называл себя “достойным кандидатом”.

“Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира”, — привело агентство Bloomberg слова Трампа их его недавнего выступления на Генассамблее ООН в сентябре. Тогда же Трамп заявил, что если этого не произойдёт в 2025 году, это станет “большим оскорблением” для США.

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