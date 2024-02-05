Республиканцы и демократы в сенате США договорились о помощи Украине. Но есть нюанс?

Опубликовано: 05.02.2024 17:16 , Обновлено: 04.07.2024

Сенат США опубликовал текст двухпартийного соглашения, в котором идёт речь о помощи Украине в 2024 году. При этом демократы пошли на уступки относительно укрепления границы США с Мексикой, чего хотели республиканцы. Впрочем, документ был разработан в сенате США, а лидер республиканцев к нижней палате заявил, что договоренности никуда не годятся. Так выделят ли помощь Украине?

Окончательная сумма в законопроекте включает средства Киеву, на границу, помощь Израилю, и другие приоритеты внешней политики, составляет 118 миллиарда долларов, из которых около 61 миллиарда пойдет на помощь Украине.

Сенатор Сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд (штат Оклахома), возглавлявший переговоры по законопроекту вместе с сенаторами-демократами Крисом Мерфи (штат Коннектикут) и Кирстен Синема (штат Аризона), похвалил соглашение о границе:

“Законопроект о безопасности границы предоставит огромное количество новых инструментов правоприменения будущей администрации и подтолкнет нынешнюю администрацию наконец остановить нелегальный поток. Законопроект предусматривает финансирование строительства стены, расширение технологий на границе и добавление дополнительных мест содержания под стражей, больше агентов и больше рейсов для депортации. Законопроект о безопасности на границе положил конец злоупотреблению условно-досрочным освобождением на нашей юго-западной границе, от которого отказались более миллиона человек. Он кардинально меняет наши неоднозначные законы об убежище, проводя быстрые проверки с более высокими требованиями к доказательствам, ограниченные апелляции и быструю депортацию Одноразовая возможность для поколения закрыть нашу открытую границу и дать будущим администрациям эффективные инструменты, необходимые для остановки пограничного хаоса и защиты нашей страны».

Без одобрения конгресса законопроект не сможет вступить в силу. Однако спикер спикер Палаты представителей республиканец-трампист Майк Джонсон оценил запланированную сделку негативно.

“Я видел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и не приблизится к прекращению пограничной катастрофы, которую создал президент. Как провозгласил главный участник переговоров от демократов: согласно этому законодательству, «граница никогда не закрывается», - заявил он.

Согласно заявлению лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, первое процедурное рассмотрение законопроекта будет уже 5 февраля, а основное голосование должно пройти в среду, 7 февраля: “В ближайшие дни Сенат должен действовать решительно в отношении этого экстренного дополнительного финансирования национальной безопасности. В понедельник я сделаю первый процедурный шаг, чтобы получить это решение в Сенате, а первое голосование запланировано на среду. Это слишком важно, чтобы позволить календарю помешать принятию этого законопроект»

Вероятно, Сенат спешит проголосовать до 12 февраля, поскольку впоследствии чиновники уходят на двухнедельные каникулы.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу Rai1. Во время разговора он прямо заявил: «Россия прорвет нашу оборону и не остановится». И пояснил: «Это произойдет, если США уменьшат помощь Украине». Также президент рассказал о намерении «заменить ряд руководящих лиц государства, и не только в военной сфере». И пояснил, почему.

«Россия прорвет нашу оборону и не остановится» – Зеленский назвал «патовой» ситуацию на фронте и рассказал, кого хочет уволить