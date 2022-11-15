Лавров улетел с Бали до ракетного удара России по Украине

Опубликовано: 15.11.2022 19:28 , Обновлено: 04.07.2024

Глава МИД РФ Сергей Лавров покинул саммит G20 до массированного российского ракетного удара по Украине. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 15 ноября, что ракетные атаки России во вторник по всей Украине показывают, что Россия думает о любых возможных мирных переговорах.

“Российские ракеты прямо сейчас убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине”, - написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

На фоне сообщений о российских ракетных ударах во многих местах по всей Украине Кулеба добавил: “Это то, что Россия хотела сказать по вопросу мирных переговоров. Прекратите предлагать Украине принять российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов”.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский во вторник изложил мирный план из 10 пунктов, чтобы положить конец вторжению России в Украину, в видеообращении к лидерам G20 на Бали.

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Известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров покинул саммит G20, который проходит на острове Бали в Индонезии, незадолго до ракетного удара по Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС во вторник, 15 ноября.

«Самолет главы МИД РФ вылетел из аэропорта Денпасар в Россию», – говорится в сообщении. С чем связана такая поспешность, там не уточнили.