Зеленский предложил "формулу мира" в Украине. В Кремле отреагировали

Опубликовано: 15.11.2022 10:27 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на своем telegram-канале, в котором описал формулу мира для прекращения войны с Россией.

По его словам, Украина всегда была лидером в миротворческих усилиях, и мир видел это. И если Россия говорит, что она якобы хочет положить конец этой войне, пусть она докажет это действиями.

“Мы не позволим России ждать, наращивать свои силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Не будет никакого Минска-3, который Россия нарушит сразу после соглашения. Есть украинская формула мира. Мир для Украины, Европы и всего мира. И есть набор решений, которые могут быть реализованы, чтобы действительно гарантировать мир”, - заявил Владимир Зеленский.

Формула мира от президента Украины состоит из 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех заключенных и депортированных.

Имплементация Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Восстановление справедливости.

Борьба с экоцидом.

Предотвращение эскалации.

Установление конца войны.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на предложения Владимира Зеленского. По его словам, Заявление президента Украины на саммите G20 о том, что никакого “Минска-3” не будет, “подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры”. Читал ли он пункты украинской формулы мира, с его слов неясно.

Ранее Телеграф сообщил, что генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, заявил вечером 14 ноября, что военные не смирятся ни с какими переговорам с Россией до полного освобождения территорий Украины.

Глава Генштаба ВСУ Залужный запретил любые переговоры с Россией