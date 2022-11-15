Лавров потребовал от Запада "дисциплинировать" Зеленского

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Опубликовано: 15.11.2022 13:20 , Обновлено: 04.07.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь на саммите G20 на Бали, сделал сенсационное заявление о том, что Запад советует президенту Украины Зеленскому начать переговоры с Россией. Ранее власти РФ обвиняли Запада в запрете вести эти самые переговоры.

По словам российского чиновника, чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем труднее будет потом договориться. А потому он хотел бы видеть, как западные страны “дисциплинируют” Владимира Зеленского.

“Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа и его самого”, - пожаловался Сергей Лавров.

Напомним, что совсем недавно власти России заявляли, что именно Запад запретил Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией. А Сергей Лавров ещё в октябре утверждал, что президент Украины ничего не решает.

«Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты», — заявил месяц назад глава МИД РФ.

Тем временем, в Госдуме есть депутаты, которые полностью не согласны с министром иностранных дел России. Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков 15 ноября заявил, что именно Запад до сих пор запрещает Зеленскому вести переговоры.

«Для Зеленского эта ситуация является вынужденной, ему не приходится размышлять на эту тему и делать какой-то выбор — нужны или не нужны переговоры. И всё его политическое и финансовое и любое другое благополучие прямо зависит, на сколько последовательно он будет выполнять политический заказ, сформулированный Западом. Этот заказ не предполагает прекращения конфронтации с Россией и соответственно все его заявления лишь подтверждают данный факт», — [link href=“https://iz.ru/1425709/2022-11-15/v-gosdume-obiasnili-otkaz-zelenskogo-vypolniat-minskie-soglasheniia” rel=“noopener” target=“_blank”] цитирует [/link] Новикова российское издание “Известия”.

Байден пообещал “ничего про Украину без Украины”

В свою очередь, президент США Джо Байден 14 ноября прямо сказал, что решение о переговорах будет принимать только сама Украина. “Мы не будем участвовать в каких-либо переговорах: ничего не может быть сделано по Украине без Украины. Это - решение, которое должна принимать сама Украина”, - сказал Байден на пресс-конференции на Бали.

“Я давал ясно понять, что мы будем продолжать предоставлять возможности украинскому народу для защиты”, - пообещал президент США.

Поражение России

Россия на фоне критических поражений на фронте в Украине с новой силой взялась убеждать всех, что готова к мирным переговорам. Отступление под Херсоном показало беспомощность российской армии против ВСУ и поставленных им западных не самых новых вооружений. Теперь власти РФ хотят получить передышку, чтобы подготовиться к новой войне.

Так, замглавы МИД России Андрей Руденко 8 ноября заявил, что Кремль больше не выдивигает никаких предварительных условий для начала переговов с Украиной.

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А Владимир Зеленский в ответ заявил, что у него уже есть мирный план из 10 пунктов. Причем его выполнение не может занять много времени. Но главное условие - отвод всех российских войск с территории Украины.

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