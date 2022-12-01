Лавров объяснил, почему Россия бьет ракетами по Херсону

Опубликовано: 01.12.2022 13:19 , Обновлено: 01.12.2022

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 1 декабря ответил, почему войска РФ обстреливают ракетами Херсон, который считают «своим».

По его словам, Россия «наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских».

А что касается Херсона, Лавров заявил следующее:

«Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали».

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А еще глава МИД заявил, что России готова к переговорам с Украиной. При этом сказал, что «люди, которые пришли к власти в Киеве, создают реальную угрозу и их нужно угомонить», и об этом ранее заявляла РФ, но «никто пальцем не пошевелил».

Напомним, в середине ноября украинские войска взяли под контроль почти всю территорию Херсонской области на правом берегу Днепра, в том числе сам Херсон.

Жители областного города даже вышли на массовую демонстрацию в эту честь.

Жители Херсона вышли на многотысячную демонстрацию в честь осовобождения

Позже туда внезапно приехал президент Украины.

С момента освобождения ВСУ Херсона, местные власти не раз сообщали о российских ракетных обстрелах города.