Зеленский внезапно приехал в освобожденный Херсон

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Опубликовано: 14.11.2022 12:40 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины 14 ноября внезапно прибыл в освобожденный недавно украинский областной центр Херсон. Он сделал это, чтобы лично поблагодарить служащих ВСУ.

«Мы движемся вперед. Мы готовы к миру. Миру для всей нашей страны», — передает его слова Reuters.

На выходных Владимир Зеленский обратился к украинской нации и пообещал, что ВСУ освободят все оккупированные города.

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“Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-то, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. И мы еще увидим много таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забываем, никого не оставим”, - пообещал он.

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https://twitter.com/evg__10/status/1592090268115013632?t=Xj0MRAmrgetDfoklRIPEWw&s=19

По его словам, “будет так и в Геническе, и в Мелитополе”. “Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день осовобождения”, - помечтал глава Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что американский генерал в отставке, быввщий командующий войскам США в Европе Бен Ходжес заявил, что боевые действия в Украине продлятся и зимой.

«Не 18-й век» — Генерал Ходжес предсказал наступление ВСУ на Крым уже зимой