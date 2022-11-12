Жители Херсона вышли на многотысячную демонстрацию в честь осовобождения
В субботу, 12 ноября, жители Херсона вышли на массовую демонстрацию в честь вчерашнего осовобождения города ВСУ от захватчиков.
На появившихся видео видны тысячи людей с украинскими флагами. Они скандируют проукраинские лозунги и похвалы ВСУ.
В Херсоне до сих пор практически нет связи и видео, фото с места событий приходят не в лучшем качестве.
https://twitter.com/AvramchukSvetl1/status/1591379421344169985?t=i3Szvr3r89v1x4iznqPZpA&s=19
Весь город полон украинских флагов и радостных людей. Также в городе уже замечены патрули украинской полиции, которые следят за порядком.
https://twitter.com/AvramchukSvetl1/status/1591377418836656130?t=Xf8D6TBWtZclogRFsuvWSA&s=19
А вот так встречали 11 ноября передовые отряды украинских военных в Херсоне.
https://twitter.com/BogdanPochemuch/status/1591397532311384065?t=khtXWHXB2tg11O24knGpMQ&s=19
https://twitter.com/LoupBureau/status/1591117647000719360?t=C_CBX8Nq0k4al6t2UOGbbQ&s=19
https://twitter.com/Danilitskaya/status/1591375767992406016?t=6ZBgdd7HypURoV2fa4CVBg&s=19
27 сентября 2022 года ЦИК Росии объявил результаты “референдума”, согласно которому в Херсонской области за анексию РФ региона высказались 87,05 %.
Ранее Телеграф сообщил, что украинские войска взяли под контроль почти всю территорию Херсонской области на правом берегу Днепра. Однако, по словам польского генерала Вальдемара Скшипчака, пока неясно каковы намерения России.