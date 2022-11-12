Жители Херсона вышли на многотысячную демонстрацию в честь осовобождения

🎥 Видео

Опубликовано: 12.11.2022 13:54 , Обновлено: 12.11.2022

В субботу, 12 ноября, жители Херсона вышли на массовую демонстрацию в честь вчерашнего осовобождения города ВСУ от захватчиков.

На появившихся видео видны тысячи людей с украинскими флагами. Они скандируют проукраинские лозунги и похвалы ВСУ.

В Херсоне до сих пор практически нет связи и видео, фото с места событий приходят не в лучшем качестве.

https://twitter.com/AvramchukSvetl1/status/1591379421344169985?t=i3Szvr3r89v1x4iznqPZpA&s=19

Весь город полон украинских флагов и радостных людей. Также в городе уже замечены патрули украинской полиции, которые следят за порядком.

https://twitter.com/AvramchukSvetl1/status/1591377418836656130?t=Xf8D6TBWtZclogRFsuvWSA&s=19

А вот так встречали 11 ноября передовые отряды украинских военных в Херсоне.

https://twitter.com/BogdanPochemuch/status/1591397532311384065?t=khtXWHXB2tg11O24knGpMQ&s=19

https://twitter.com/LoupBureau/status/1591117647000719360?t=C_CBX8Nq0k4al6t2UOGbbQ&s=19

https://twitter.com/Danilitskaya/status/1591375767992406016?t=6ZBgdd7HypURoV2fa4CVBg&s=19

27 сентября 2022 года ЦИК Росии объявил результаты “референдума”, согласно которому в Херсонской области за анексию РФ региона высказались 87,05 %.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские войска взяли под контроль почти всю территорию Херсонской области на правом берегу Днепра. Однако, по словам польского генерала Вальдемара Скшипчака, пока неясно каковы намерения России.

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