В Литве, Латвии и Эстонии цена на электроэнергию рухнула на 57%

Опубликовано: 28.12.2023 08:59 , Обновлено: 28.12.2023

Литовский оператор электросетей Litgrid сообщил, что в стране на прошлой неделе стоимость киловатта энергии резко упала сразу на 57%. Этому способствовали рекорды выработки электричества ветряками и снижение потребления литовцами.

Litgrid AB - оператор литовской системы передачи электроэнергии, который управляет литовской сетью передачи электроэнергии.

По данным компании, с 18 по 24 декабря оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool снизилась с 110 евро/МВтч до 47 евро/МВтч. В Латвии и Эстонии ситуация была такой же, [link href=“https://www.delfi.lt/ru/news/economy/v-litve-stoimost-elektroenergii-na-proshloy-nedele-snizilas-na-57-95477419” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание delfi.

“Последний раз такая низкая средненедельная цена была весной. Изменение цен вызвано крупнейшей в Литве в этом году выработкой ветряными электростанциями – электростанции за неделю произвели почти 100 ГВтч электроэнергии. Чрезвычайно высокое производство ветроэлектростанциями также было и в других странах региона, особенно в Германии, где ветряные электростанции производили в среднем 40 ГВтч ежечасно, при этом еженедельная выработка ветровой энергии составляла 6,4 ТВтч”, – рассказала в пресс-релизе руководитель отдела развития рынка Litgrid Айсте Красаускене.

Впрочем, оптовые цены не означают такие же тарифы для населения. Плюс погода может измениться, что скажется на росте стоимости энергии.

В Беларуси тарифы на электричество не зависят от силы ветра или рекордов выработки электроэнергии. Они устанавливаются проставлением Совмина и зависят, в основном, есть ли в квартире электрооптоление или электроплита. Самый простой тариф (для домов без электрического подогрева и электроплит) составляет 0,2459 рублей за киловатт/час. Или 245,9 рублей за МВтч. А это примерно 69-70 евро.

Ранее Телеграф сообщил, что цены на услуги ЖКХ этой зимой для белорусов вырастут, по сравнению с прошлым годом, примерно на 9-10%. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко и озвучил конкретные суммы, которые белорусам придётся отдавать за жильё после включения в домах центрального отопления.

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