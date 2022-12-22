Куда пропал Зеленский после визита в США? Подробности

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Опубликовано: 22.12.2022 17:05 , Обновлено: 04.07.2024

От президента Украины Владимира Зеленского не слышно новостей из США почти целый день. Ночью 22 декабря (по минскому времени) он выступил с речью в Капитолии перед представителями Конгресса и Сената. С тех пор о нем ничего неизвестно. Его визит в штаты должен был продлиться менее дня. Может, все дело в усилении мер безопасности на фоне опасений российского покушения? Попытались разобраться.

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Сам Зеленский появился последний раз в Twitter в 3:15 утра 22 декабря. Он выложил пост, в котором поблагодарил президента США Джозефа Байдена «за теплый прием и поддержку». А в его телеграм-канале последний пост опубликован в 10:56.

Напомним, ночью он выступил перед Конгрессом, где заявил о том, что «в следующем году будет поворотный момент» и попросил военной помощи (например, ЗРК Patriot).

Далее в СМИ появлялась лишь информация об этой встрече, реакция конгрессменов на речь украинского президента, мнения о его визите в штаты и реакция Кремля.

Что 22 декабря делает Зеленский, улетел он из США или нет, доподлинно неизвестно.

В то же время глава его Офиса Андрей Ермак, который полетел вместе с ним в Вашингтон, в соцсетях появляется и с самого утра в его телеграм-канале публикуются новости о поездке.

Так, в 15:56 он сообщил, что Зеленский отдельно встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелози, лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем МакКоннелом, лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином МакКарти и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шуммером.

«Говорили об Украине, войне и предстоящей победе демократии над автократией», — написал Ермак и опубликовал фото:

Но во сколько произошла встреча, непонятно. Хотя можно предположить, что украинская делегация все еще находится в штатах.

Отметим, что поездка президента Украины в Вашингтон, на самом деле, очень рискованная и крайне секретная.

Во время визита Зеленского были усилены меры безопасности на фоне опасений, что Россия хочет вывести украинского президента из строя, сообщил CNN в среду источник, близкий к украинскому лидеру. Из-за этой постоянной угрозы высокопоставленные правительственные чиновники, а также сотрудники посольства в США не были проинформированы о графике визита, пишет издание PKB news.

По словам источника, военный риск должен был быть просчитан, что позволило бы украинскому президенту совершить короткую зарубежную поездку, не ставя под угрозу военную ситуацию. Планирование также должно было быть согласовано с Белым домом, чтобы оценить доступность для этого.

Взвешивая возможность визита, Зеленский предположил, что не хотел бы путешествовать, если бы в двусторонних отношениях между Украиной и США не произошло значительного развития. Зеленский расценил решение США направить на Украину системы противоракетной обороны Patriot как серьезный сдвиг в отношениях между двумя союзниками.

Кроме того, американские СМИ писали, что после визита в США, который должен был продлится меньше дня, Зеленский может не вернуться сразу в Украину. Возможно, у него в планах — посетить Великобританию, а также, Францию и Германию. Об этом заявили в новостном отдела американской телерадиокомпании CBS, который ведет трансляцию визита президента Украины.