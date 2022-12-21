Зеленский полетел в США в тайне от украинских дипломатов и правительства - CNN

Опубликовано: 21.12.2022 21:37 , Обновлено: 04.07.2024

Во время короткого визита президента Украины Владимира Зеленского в США были усилены меры безопасности на фоне опасений, что Россия хочет вывести президента из строя, сообщил CNN в среду источник, близкий к украинскому лидеру.

По словам источника, из-за угрозы безопасности высокопоставленные правительственные чиновники в Украине, а также сотрудники посольства Украины в США не были проинформированы о графике визита Зеленского. Источник добавил, что Зеленский хотел поехать в США на несколько месяцев раньше, но необходимо было учитывать определенные факторы.

По словам источника, военный риск должен был быть рассчитан таким образом, чтобы позволить украинскому президенту совершить короткую зарубежную поездку, не ставя под угрозу военную ситуацию в стране. График также должен был быть согласован с Белым домом, сообщил телеканал CNN.

Он также сообщил CNN, что Зеленский не хотел бы путешествовать без понимания, что двусторонние отношения между Украиной и Соединенными Штатами достигли значительного прогресса. После подтверждения плана администрации Байдена направить Украине новый пакет оборонной помощи, который включает в себя системы противоракетной обороны Patriot, Зеленский расценил это как серьезный сдвиг в отношениях между двумя союзниками.