Трамп позвал Беларусь, Казахстан и Россию в "альтернативу" ООН

Опубликовано: 19.01.2026 15:52 , Обновлено: 19.01.2026

Власти США пригласили белорусского Президента Александра Лукашенко и его российского коллегу Владимира Путина войти в Совет мира в числе прочих государства. Такое заявление 19 января сделали пресс-службы белорусского МИДа и Кремля. Рассказываем, что за структура и кому ещё администрация Дональда Трампа предложила к ней присоединиться.

Что за Совет мира?

По информации американских СМИ, Совет мира, продвигаемый сейчас Дональдом Трампом, фактически является альтернативой Организации объединённых наций или её прямым конкурентом и соперником на международной арене.

Согласно проекту устава этого объединения, с которым на днях ознакомилось агентство Bloomberg, президент Дональд Трамп должен стать её первым руководителем и будет принимать решения о том, кому будет предложено членство в Совете мира. Предполагается, что решения в Совете будут приниматься большинством голосов (у каждого государства-члена будет по одному голосу), но их всё равно будет утверждать председатель Совета.

Члены совета будут приглашаться на три года, с возможностью продления членства в Совете, при этом постоянное место, по данным Bloomberg, можно будет купить, сделав взнос в размере не менее 1 миллиарда долларов .

В уставе Совета в качестве основной цели прописано содействие стабильности в мире, а также “восстановление надежного и законного управления”, а также обеспечение “прочного мира” в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта. Согласно документу, международная организация официально заработает после того, как минимум три государства-члена согласятся с её уставом.

В минувшую пятницу Белый дом объявил о создании первой исполнительной комиссии, в состав которой войдут госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, прежде чем будет сформирована общая комиссия.

Кого уже пригласили?

О том, что приглашение войти в состав трамповского Совета мира, получила и Россия , 19 января заявил Песков. По его словам, приглашение получено “по дипломатическим каналам”.

“Мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы”, — процитировало Пескова РИА “Новости”.

При этом в Кремле это объединение, судя по всему, рассматривают в первую очередь как часть плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Именно так они задумывался изначально - как инструмент для кураторства над переходным правительством и процессом разоружения палестинской группировки. Однако, как отметило агентство Reuters, теперь Трамп хочет превратить его в постоянный международный орган под своим руководством. По информации издания, президент США разослал приглашения примерно 60 лидерам, но точный список адресатов не уточняется.

О получении приглашения Трампа сегодня также отчитались в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Там заявили, что Узбекистану предложили присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя и выразили готовность вступить в Совет мира.

Аналогичное заявление сделал пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По словам представителя казахстанского лидера, страна также согласилась войти в состав нового международного объединения.

А что Беларусь?

Получила аналогичное приглашение и Беларусь , о чём заявили в Министерстве иностранных дел Республики. По словам Руслана Варанкова, Трамп прислал письмо на имя Президента Александра Лукашенко, предложив Беларуси также стать учредителем Совета мира “в контексте урегулирования ситуации в Газе”. В МИДе это предложение расценили как “признание личных заслуг и международного авторитета” самого Лукашенко.

“Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений”, - заявил Варанков.

По его словам, Президент воспринял предложение Трампа “положительно” и согласился участвовать в деятельности Совета мира. При этом в ведомстве выразили надежду на то, что сама организация “расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата”, то есть, по сути, поддержали идею Трампа создать “альтернативный ООН”.

По мнению белорусского МИДа, это позволит новому Совету мира участвовать в урегулировании международных конфликтов и, в конечном итоге, “поспособствует построению новой архитектуры безопасности”, которую, по словам Варанкова, в последние годы активно продвигает и сама Беларусь.

В самой же Организации объединённых наций, между тем, на активность Трампа на международной арене отреагировали спокойно. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что государства-члены Организации вправе по собственной воле формировать собственные группы, тогда как Организация объединенных наций “продолжит выполнять возложенные на нее функции”.