Крупнейший банк Испании отказался обслуживать российские карты UnionPay

Опубликовано: 07.10.2022 14:54 , Обновлено: 07.10.2022

Банк Испании Santander сообщил, что прекращает обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, которые выпустили российские банки. Ранее аналогичные решения приняли и другие банки Европы.

«Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», — сообщили в пресс-службе банка российским СМИ.

[info_b]Grupo Santander — крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании. Помимо Испании Santander занимает одно из ведущих мест в Великобритании и в ряде стран Латинской Америки, также представлена в США. Ключевой структурой группы является Banco Santander.[/info_b]

Ранее об отказе обслуживать карты UnionPay сообщил Коммерческий банк Чехии. В Финляндии их перестали принимать банкоматы Nosto из-за «опустошающих» банкоматы россиян.

В свою очередь в швейцарском банке Raiffeisen также сообщили, что не исключают ввести подобные меры.

Как писал Телеграф, многие страны уже отказались и от российской платежной системы «Мир». Это Турция, Казахстан, Вьетнам и Армения, Узбекистан. Так они решили избежать санкций США.

Карты «Мир» теперь работают только в России? Банки в Армении и Казахстане отказались их обслуживать

При этом, Центральные банки РФ и Турции обсуждают возможность заменить российскую платежную систему «Мир» турецкой Troy, чтобы у туристов не было проблем с оплатой. Об этом сообщила издания Aydinlik и Turizmgazetesi со ссылкой на источники.

Турция предложила России свою платежную систему вместо «Мира» — Aydinlik