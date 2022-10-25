Король Британии Карл III назначил Сунака премьер-министром

Опубликовано: 25.10.2022 13:46 , Обновлено: 25.10.2022

Король Великобритании Карл III 25 октября назначил Риши Сунака премьер-министром страны.

Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании и получил мандат на формирование правительства от короля. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Ранее Карл III принял отставку Лиз Трасс. В своей последней речи на этом посту она призвала Риши Сунака продолжать оказывать помощь Украине.

Напомним, 24 октября стало известно, что Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии, потому что его единственная соперница, лидер Палаты общин Пенни Мордонт, сняла свою кандидатуру с выборов.

Когда он выдвигался в кандидат на пост премьера, то заявил, что «выбор, который наша партия сделает сейчас, решит, будет ли у следующего поколения британцев больше возможностей, чем предыдущее».

Новым премьером Британии станет Риши Сунак

Как писал Телеграф, Сунак родился в 1980 году в Саутгемптоне, сын врача общей практики Яшвира Сунака и фармацевта Уши Сунак. Родители Сунака, пенджабские индусы, иммигрировали в Британию из Восточной Африки, куда в свою очередь их родители переселились в колониальные времена из Индии. Бабушки и дедушки жили в Пенджабе, потом переселились в Африку, а с 1970-х годов — в Великобританию.

Как получилось, что «африканский индус» Риши Сунак стал премьером Великобритании