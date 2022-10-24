Как получилось, что "африканский индус" Риши Сунак стал премьером Великобритании

Опубликовано: 24.10.2022 16:32 , Обновлено: 13.11.2024

Риши Сунак уже точно станет новым премьер-министром после отказ от гонки Пенни Мордаунт. Как вышло, что в Великобритании будет премьером этнический индус?

В своем заявлении Пенни Мордаунт не утверждает, как это сделал Борис Джонсон в своем заявлении прошлой ночью, что у нее было достаточно поддержки, чтобы принять участие в конкурсе, если бы она захотела. Она просто заявила, что ей стало ясно, что “коллеги считают, что сегодня нам нужна определенность”.

А вот бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поздравил Риши Сунака, но ещё и себя тоже. Он заявил, что 10 лет назад он сказал, что, по его мнению, консерваторы станут первой партией в Великобритании, у которой будет премьер-министр индийского происхождения. Будучи лидером партии, Кэмерон приложил много усилий, чтобы заставить свою партию выбрать больше кандидатов из числа женщин и этнических меньшинств.

Сам Риши Сунак родился в 1980 году в Саутгемптоне, сын врача общей практики Яшвира Сунака и фармацевта Уши Сунак. Родители Сунака, пенджабские индусы, иммигрировали в Британию из Восточной Африки, куда в свою очередь их родители переселились в колониальные времена из Индии. Бабушки и дедушки жили в Пенджабе, потом переселились в Африку, а с 1970-х годов — в Великобританию.

Ранее Телеграф сообщил, что Сунак — бывший министр финансов Британии. Он участвовал в выборах на пост премьера в сентябре 2022 года, после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке. Но проиграл Лиз Трасс.

Новым премьером Британии станет Риши Сунак