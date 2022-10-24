Новым премьером Британии станет Риши Сунак

Опубликовано: 24.10.2022 16:20 , Обновлено: 24.10.2022

Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии. Все потому, что его единственная соперница, лидер Палаты общин Пенни Мордонт, сняла свою кандидатуру с выборов.

Сунак — бывший министр финансов Британии. Он участвовал в выборах на пост премьера в сентябре 2022 года, после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке. Но проиграл Лиз Трасс.

Бывший лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон поздравил Риши Сунака.

«Десять лет назад я предсказал, что партия выберет нашего первого британского индийского премьер-министра, и сегодня я горжусь этим. Я желаю Риши всего наилучшего, я искренне его поддерживаю», — написал он в твиттере.

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Теперь остается только, чтобы король Чарльз III назначил Сунака на пост премьер-министра.

Победа в выборах станет реабилитацией для Сунака, который в ходе последней кампании предупреждал, что экономические планы Трасса по снижению налогов безрассудны и приведут к хаосу, пишет NPR.

Когда Сунак выдвигался в кандидат на пост премьера, то заявил, что «выбор, который наша партия сделает сейчас, решит, будет ли у следующего поколения британцев больше возможностей, чем предыдущее.

«Именно поэтому я желаю быть вашим следующим премьер-министром и лидером Консервативной партии. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и добиться успеха в нашей стране», — сказал он.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что Борис Джонсон отказался от участия в гонке лидеров консерваторов за пост премьера страны. Экс-премьер заручился поддержкой 59 депутатов-Тори, но для продолжения предвыборной гонки ему нужно было набрать 100 голосов.

«Просто неподходящее время» — Борис Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании