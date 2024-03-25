Корабль "Союз МС-25" c белоруской на борту пристыковался к МКС

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Опубликовано: 25.03.2024 18:38 , Обновлено: 25.03.2024

Корабль "Союз МС-25", в экипаж которого вошла белоруска Марина Василевская, пристыковался к Международной космической станции. Это следует из трансляции корпорации "Роскосмос".

“Союз МС-25” пристыковался к российскому модулю МКС “Причал” в 18:03 (мск).

Напомним, запуск корабля прошел 23 марта в 15:36 с космодрома “Байконур”. В экипаж, кроме белоруски, вошли также Олег Новицкий (командир, Россия) и Трейси Дайсон (США). Василевская стала первой женщиной в истории суверенной Беларуси, которая полетела в космос. Ранее она работала бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа».

Новицкий и Василевская пробудут на МКС 12 суток и вернутся 6 апреля вместе с астронавткой NASA Лорал О’Харой.

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Изначально запуск запланировали на 21 марта 2024 года, однако его отменили из-за просадки напряжения химического тока, двигатели не включились в положенное время.

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