Пуск ракеты "Союз-2.1а" на МКС с участием белоруски отменили

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Опубликовано: 21.03.2024 16:34 , Обновлено: 21.03.2024

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25", в экипаж которого вошла белоруска Марина Василевская, на международно-космическую станцию отменили. Это следует из видеотрансляции.

“Прошла автоматическая отмена пуска”, - сообщил диспетчер.

“Подготовиться к стоянке 24 часа”, - проинформировали на трансляции.

Чуть позже в американском космическом агентстве НАСА сообщили, что второй запуск корабля “Союз МС-25” пройдет не раньше субботы, 23 марта.

Также известно, что двигатели ракеты “Союз” не включились в положенное время.

По словам генерального директора госкорпорации по космической деятельности “Роскосмос” Юрия Борисова, запуск ракеты с кораблем “Союз” отменили из-за просадки напряжения химического тока.

Борисов добавил, что с экипажем все в порядке, у белоруски Марины Василевской даже не поднялся пульс. Глава “Роскосмоса” также подтвердил, что пуск перенесли на 23 марта 2024 года на 15:36 (мск).

Прямую трансляцию запуска ракеты вел “Роскосмос”.

Полет белоруски на МКС

Напомним, на 21 марта 2024 года запланировали полет космического корабля «Союз МС-25» (экипаж — Олег Новицкий (командир, Россия), Марина Василевская (Беларусь) и Трейси Дайсон (США)) на международную космическую станцию с космодрома Байконур.

Новицкий и Василевская будут находиться на МКС 12 суток, затем вернутся на Землю. Дайсон же пробудет там до сентября 2024 года. МКС — пилотируемая орбитальная станция, которая стала совместным международным проектом 14 стран. Она состоит из 17 модулей и за 1,5 часа совершает полный оборот вокруг Земли. Подобрали и дублирующий состав для основного экипажа. Это Иван Вагнер (командир, Россия), Анастасия Ленкова (Беларусь) и Дональд Петтит (США). Василевскую и Ленкову выбрали из шести белорусских кандидатов, которые прошли медобследование в Центре подготовки космонавтов в декабре 2022 года.

К слову, летом 2023-го называли другую дату запуска космического корабля «Союз МС-25» — 13 марта 2024 года.

Марина Василевская должна стать первой женщиной в истории суверенной Беларуси, которая отправится в космос. Ранее она работала бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа».

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