КНДР впервые в этом году испытала гиперзвуковую ракету

Опубликовано: 06.01.2025 12:14 , Обновлено: 06.01.2025

В понедельник Северная Корея произвела запуск ракеты средней дальности в сторону Японского моря, что стало первым подобным запуском в этом году. Как сообщило южнокорейское Объединённое командование начальников штабов (JCS), ракету, предположительно, запустили из района Пхеньяна около 12 часов дня. Она пролетела около 1100 километров, упав в море.

По мнению JCS, ракета была похожа на северокорейские ракеты средней дальности с гиперзвуковыми боеголовками, которые запускались в январе и апреле прошлого года, [link href=“https://en.yna.co.kr/view/AEN20240918004353315?section=nk/nk” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] южнокорейское агентство Yonhap. Гиперзвуковые ракеты сложнее перехватить из-за их способности менять траекторию в полёте.

Если информация достоверно подтвердится, этот запуск стал самым дальним полётом ракеты такого типа, разработанной в Северной Корее. Теоретически ракета способна достичь американских военных баз на острове Гуам, который находится примерно в 3400 км от Пхеньяна, заявили источнику специалисты.

Запуск ракеты произошёл на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул, где он проводил переговоры о сдерживании угроз со стороны Северной Кореи. Также он состоялся за две недели до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, что, как посчитали аналитики, может быть “неслучайным совпадением”.

Кроме того, запуск произошёл на фоне политического кризиса в Южной Корее, вызванного неудачной попыткой введения военного положения президентом Юн Сок Ёлем, последующим его импичментом и несостоявшимся арестом. Южнокорейские официальные лица предупреждали, что Северная Корея может воспользоваться этим, чтобы активизировать военную деятельность и повысить напряжённость на границе.

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В JCS заявили, что «военные усилили наблюдение и контроль в рамках подготовки к возможным дальнейшим запускам, тесно обмениваются информацией о северокорейских баллистических ракетах с США и Японией, а также поддерживают состояние полной боевой готовности», осудив запуск как «явную провокацию».

Важно отметить, что в конце прошлого года КНДР заявила о намерении проводить «жёсткую» стратегию противодействия США и их союзникам, заявив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией превратилось в «военный блок для агрессии».

Последний раз КНДР проводила запуски нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря 5 ноября, как раз накануне президентских выборов в США. Гиперзвуковые ракеты входят в список перспективного вооружения, которое северокорейский лидер Ким Чен Ын обязался разработать. В этом списке также есть атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее Telegraf.news рассказывал о посещении Ким Чен Ыном института ядерных вооружений и базы производства уранового топлива для ядерного оружия.

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