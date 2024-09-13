Появились фото с предприятия по обогащению урана в Северной Кореи

📷 Фото

Опубликовано: 13.09.2024 08:25 , Обновлено: 13.09.2024

В Сети появились фотографии северокорейского предприятия по обогащению урана - редкая возможность заглянуть внутрь тщательно охраняемого объекта ядерной оружейной программы КНДР, о которой известно, главным образом, лишь по заявлениям самих властей этой страны. Примечательно, что на этот раз снимки опубликовали не анонимные источники, а государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На фото, как заявило госагентство в пятницу, 13 сентября, председатель КНДР Ким Чен Ын посещает Институт ядерных вооружений и базу производства уранового топлива для ядерного оружия.

На фото - светлый стерильный склад, заполненный длинными рядами цилиндрического оборудования. Присмотревшись, можно разглядеть те самые центрифуги, которые используются для обогащения урана. Сам им Ким Чен Ын на фото - в окружении военных и, предположительно, сотрудников предприятия в белоснежных рубашках, похожих на лабораторную робу.

Место и точная дата съёмки не уточняются. Согласно официальному отчёту ЦТАК, цель инспекции Ким Чен Ына на ядерный объект была разработка “долгосрочного плана по увеличению производства оружейных ядерных материалов”.





















Как отметило CNN, эти фотографии появились на фоне сообщений о том, что Северная Корея продолжает наращивать мощности в рамках своей программы по созданию ядерного оружия, а также публичного укрепления связей с Россией.

Буквально в понедельник, 9 сентября, в своём выступлении, посвященном 76-й годовщине основания Северной Кореи, Ким Чен Ын пообещал “экспоненциально” расширить ядерный арсенал страны, используя свою традиционную воинственную риторику.

Комментируя CNN новые фотографии, показанные публично в СМИ, Пак Вон Гон, профессор северокорейских исследований в Женском университете Ихва в Сеуле, выразил мнение, что показывая кадры с высокообогащенным ураном и собственными производственными мощностями, власти страны как бы “посылают сигнал о том, что мир должен признать Северную Корею ядерным государством”.

“Раскрывая эти мощности, Ким Чен Ын заявляет, что денуклеаризация Северной Кореи нереальна”, — подчеркнул эксперт.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне этого года в Пхеньян прилетел с официальным визитом президент России Владимир Путин. Вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами. По словам Путина, этот документ предусматривает “углубление российско-корейских связей” в долгосрочной перспективе, в том числе, оказание “взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников”.

Путин пообещал Ким Чен Ыну помощь в случае войны