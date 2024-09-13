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Появились фото с предприятия по обогащению урана в Северной Кореи

Появились фото с предприятия по обогащению урана в Северной Кореи
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📷 Фото

В Сети появились фотографии северокорейского предприятия по обогащению урана - редкая возможность заглянуть внутрь тщательно охраняемого объекта ядерной оружейной программы КНДР, о которой известно, главным образом, лишь по заявлениям самих властей этой страны. Примечательно, что на этот раз снимки опубликовали не анонимные источники, а государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На фото, как заявило госагентство в пятницу, 13 сентября, председатель КНДР Ким Чен Ын посещает Институт ядерных вооружений и базу производства уранового топлива для ядерного оружия.

На фото - светлый стерильный склад, заполненный длинными рядами цилиндрического оборудования. Присмотревшись, можно разглядеть те самые центрифуги, которые используются для обогащения урана. Сам им Ким Чен Ын на фото - в окружении военных и, предположительно, сотрудников предприятия в белоснежных рубашках, похожих на лабораторную робу.

Место и точная дата съёмки не уточняются. Согласно официальному отчёту ЦТАК, цель инспекции Ким Чен Ына на ядерный объект была разработка “долгосрочного плана по увеличению производства оружейных ядерных материалов”.

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Как отметило CNN, эти фотографии появились на фоне сообщений о том, что Северная Корея продолжает наращивать мощности в рамках своей программы по созданию ядерного оружия, а также публичного укрепления связей с Россией.

Буквально в понедельник, 9 сентября, в своём выступлении, посвященном 76-й годовщине основания Северной Кореи, Ким Чен Ын пообещал “экспоненциально” расширить ядерный арсенал страны, используя свою традиционную воинственную риторику.

Комментируя CNN новые фотографии, показанные публично в СМИ, Пак Вон Гон, профессор северокорейских исследований в Женском университете Ихва в Сеуле, выразил мнение, что показывая кадры с высокообогащенным ураном и собственными производственными мощностями, власти страны как бы “посылают сигнал о том, что мир должен признать Северную Корею ядерным государством”.

“Раскрывая эти мощности, Ким Чен Ын заявляет, что денуклеаризация Северной Кореи нереальна”, — подчеркнул эксперт.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне этого года в Пхеньян прилетел с официальным визитом президент России Владимир Путин. Вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами. По словам Путина, этот документ предусматривает “углубление российско-корейских связей” в долгосрочной перспективе, в том числе, оказание “взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников”.

Путин пообещал Ким Чен Ыну помощь в случае войны

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