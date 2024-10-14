КНДР привела артиллерию в боевую готовность и пригрозила «ужасной катастрофой». Сеул в ответ – «концом режима» в Пхеньяне

Опубликовано: 14.10.2024 07:49 , Обновлено: 14.10.2024

Сеул и Пхеньян в минувшие выходные обменялись угрозами военных действий, подкрепив слова усилением на границе. Так, власти Северной Кореи привели в боевую готовность артиллерийские подразделения, а сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына предупредила Сеул об "ужасной катастрофе". В ответ на это власти Южной Кореи предупредили, что в случае, если их народу будет причинён какой-либо вред, режиму в Пхеньяне "придет конец".

Причиной обострения и без того сложных отношений между Югом и Севером на Корейском полуострове стала давняя практика “гуманитарной помощи” южан. Он регулярно отправляют на Север посылки с гуманитаркой по воздуху - просто на воздушных шарах, которые запускают через границу. Нередко такие посылки сопровождаются листовками с критикой северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Северная Корея не раз критиковала Юг за эту практику, обвинив в военных в попустительстве, поскольку те, по их словам, “не смогли идентифицировать беспилотники”, отправленные неправительственной организацией и пересекшие границу в минувшую пятницу, 10 октября. При этом некоторое время назад в ответ с территории Северной Кореи были запущены на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором.

А на днях северокорейское государственное информационное агентство KCNA со ссылкой на представителя Министерства обороны заявило, что Пхеньян “считает высокой вероятность появления большего количества беспилотников над столицей”, поэтому военным было поручено готовиться ко всем сценариям, включая военный конфликт, в связи с чем артиллерийские подразделения на границе перевели в боевую готовность.

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Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которая занимает должность заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, с субботу, 12 октября, предупредила Сеул об “ужасной катастрофе”, несмотря на то, что объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинения Северной Кореи в пропуске беспилотников через госграницу отрицал.

Тем временем Министерство обороны Южной Кореи в воскресенье, 13 октября, выступило с заявлением, в котором предостерегло Пхеньян от необдуманных действий и пригрозило, что его режиму “придёт конец”, если будет причинён какой-либо вред народу.

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“Мы чётко предупреждаем, что если Северная Корея нанесёт ущерб безопасности нашего народа, этот день станет концом северокорейского режима”, — процитировало заявление Минобороны южнокорейское агентство Yonhap.

Заявления Ким Ё Чжон в ведомстве назвали “лицемерными”, а власти Северной Кореи обвинили в “провокациях” и в использовании “вульгарных и мелочных приёмах”, таких как запуск воздушных шаров, наполненных мусором.