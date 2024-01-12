Россиянам предложили туры в Северную Корею за $750. Во сколько обойдутся белорусам?

Опубликовано: 12.01.2024 15:48 , Обновлено: 12.01.2024

Правительство Приморского края России на днях объявило о старте продаж 5-дневных туров в Северную Корею. По словам российских чиновников, первые туристы должны отправиться тужа уже 9 февраля, а обойдётся поездка в 750 долларов с человека. Посмотрели, доступны ли белорусам туры в страну, которую по праву считают одной из самых закрытых стран мира, и сколько придётся заплатить за такое путешествие.

Согласно информации, озвученной в официальном телеграм-канале правительства Приморского края, в программу 5-дневного тура в Северную Корею входит знакомство с достопримечательностями столичного Пхеньяна, “погружение” в культуру страны и “покорение трасс современного горнолыжного курорта Масикрён”.

Об организации подобных туров губернатор Приморья Олег Кожемяко, как заявили в пресс-службе региона, договорился с властями Северной Кореи во время визита в КНДР в прошлом году.

По данным российского новостного телеграм-канала “ЭХО”, в стоимость тура включены услуги русскоговорящих гидов, въездной визы, а также перелётов и проживания в отелях.

Как отметило агентство Reuters, если туры состоятся, россияне станут первыми иностранными туристами в КНДР с марта 2020 года, когда власти страны ввели жёсткие ограничения для иностранцев, аргументируя этот шаг соображениями безопасности из-за пандемии коронавируса. Отметим, что и до этого получить разрешение на въезд в Северную Корею иностранным туристам можно было только под полностью заказанное туристическое обслуживание на территории страны.

Белорусские туристические компании до 2020 года также организовывали поездки в Северную Корею. Так, на сайте компании “Экваториал-тур” до сих пор можно найти информацию по 5 турам по данном направлению продолжительностью от 8 до 11 дней. Цены на самый бюджетный тур стартовали от 1026 евро , а самый дорогой тур обходился белорусским любителям экстремальной экзотики от 2560 евро .

Впрочем, в эту стоимость не входили стоимость билетов до Москвы, туристический сбор, медицинская страховка и страховка от невыезда, а также самой визы. Её белорусы могли открыть тоже только в Москве - за один месяц до тура. В 2020 году стоимость туристической визы составлял 80 долларов .

Примечательно, что “гранд-туры” по Северной Корее (самые дорогие и самые продолжительные из предложенных) компания организовывала каждую пятницу с февраля по ноябрь и гарантировала их проведение “при любом количестве человек”.

Когда белорусы могут рассчитывать на то, что и для них, вслед за россиянами, Северная Корея вновь откроется, как перспективное туристическое направление, пока не ясно. Могут ли белорусы теоретически отправиться туда, воспользовавшись предложением властей Приморского края, также не известно. В сообщении правительства речь шла лишь о жителях данного края и “других регионов России”.