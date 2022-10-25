Китай скорее нападет на Россию, чем на Тайвань — Forbes

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.10.2022 16:20 , Обновлено: 01.04.2025

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин может отказаться от захвата Тайваня, чтобы взять под контроль восток ослабевающей России. Об этом заявили эксперты американского издания Forbes, проанализировав итоги съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Помнению автора материала Forbes Крэйга Хупера, «презрение Китая к слабеющей России едва скрывается и все нарастает» а «азиатская Россия открыта для захвата, и никто не поднимет большого шума».

Он считает, что взятие востока России более вероятным, чем попытку военной операции против Тайваня.

«Тайвань — очевидная цель китайской территориальной экспансии, но это крепкий орешек», — обратил внимание Хупер.

Эксперт Forbes также подчеркнул, что на Дальнем Востоке живут «сотни тысяч этнических китайцев».

«Поскольку военная репутация России подорвана, а российская армия вынуждена выпрашивать припасы у Ирана и разношерстной группы бывших советских республик, в обычном российском арсенале мало что осталось для сдерживания китайской военной агрессии», — написал эксперт.

По его словам, «Россия никогда не будет слабее, чем сегодня, а отношение тайваньцев со временем вполне может измениться».

«Стремление Китая вернуть азиатскую часть России имеет смысл. Тайвань предлагает Китаю не более чем раздор, в то время как стремление вытеснить Россию из Азии открывает гораздо более выгодные возможности для голодного и стремящегося к экспансии китайского государства», — резюмировал аналитик.

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