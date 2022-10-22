Бывшего главу Китая Ху Цзиньтао демонстративно вывели с трибуны на глазах у Си Цзипина

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Опубликовано: 22.10.2022 11:52 , Обновлено: 15.11.2024

Бывшего главу Китая Ху Цзиньтао неожиданно увели с церемонии закрытия собрания правящей Коммунистической партии Китая в субботу, 22 октября. Си Цзипин наблюдал за происходящим с невозмутимым видом.

79-летний Ху Цзиньтао сидел на видном месте за трибуной в Большом зале Народного собрания в Пекине, прямо рядом со своим преемником, нынешним лидером Си Цзиньпином, когда к нему подошел сотрудник и под руку увел из зала.

Ху Цзиньтао встал после того, как его потянул за руку сотрудник, в то же время к нему подошел Кун Шаосюнь, заместитель директора Генерального офиса Коммунистической партии и глава ее секретариата. Господин Ху коротко поговорил с этими двумя мужчинами и поначалу, казалось, не хотел уходить.

Затем двое мужчин сопроводили его с места, причем неизвестный сотрудник держал его за руку, в то время как другие члены партии, сидевшие за трибуной, наблюдали за происходящим. На выходе Ху Цзиньтао остановился и, казалось, что-то сказал Си Цзиньпину, а затем похлопал премьер-министра Ли Кэцяна по плечу. И Си, и Ли, казалось, кивнули. Было неясно, что Си сказал в ответ.

Обстоятельства, связанные с принудительным выдворением Ху Цзиньтао, неясны. Из-за непрозрачности политики китайской элиты партия вряд ли даст публичное объяснение внезапному уходу Ху Цзиньтао. Об этом драматическом моменте нигде не сообщается в китайских СМИ и не обсуждается в китайских социальных сетях. Но это вызвало бурю спекуляций за рубежом.

Ранее Телеграф сообщил, что хэштег “#XiJinping” (#СиЦзипин) за ночь с 23 на 24 сентября попал в тренды в Твиттере. ​Многие твиты под этим хэштегом сообщали, что Си Цзиньпин был помещен под домашний арест после того, как руководство Коммунистической партии Китая сместило его с поста главы Народно-освободительной армии (НОАК), который он занимает одновременно с постом главы Китая.

В Twitter поползли слухи об аресте в Китае Си Цзиньпина. Что известно