Экономика Китая не обгонит США до 2060 года, или вообще никогда - Экономист

📊 Анализ

Опубликовано: 25.10.2022 15:39 , Обновлено: 25.10.2022

В Беларуси и России в последнее время любят говорить, что Китай уже стал лидером мировой экономики и вот-вот опередит США. Однако не всем согласны с таким утверждением.

Ручир Шарма, председатель Рокфеллеровского международного центра, уверен, что у Пекина полно проблем. А сама страна столкнулась с негативными тенденциям, которые быстро не переломить.

“Вступая на третий срок, Си Цзиньпин ставит перед собой цель превратить Китай в развитую страну среднего уровня в следующем десятилетии, что подразумевает, что экономика должна будет расти примерно на 5%. Но основные тенденции — плохая демография, большой долг и снижение темпов роста производительности — предполагают, что общий потенциал роста страны составляет примерно половину этого показателя”, - считает Ручир Шарма.

По расчетам экономиста, если предположить, что экономический рост в США составит 1,5% в год при аналогичных темпах инфляции и стабильном обменном курсе, Китай не сможет обогнать Америку как крупнейшую экономику мира до 2060 года, если вообще когда-либо сможет, пишет The Financial Times.

В настоящее время Китай является страной со средним уровнем дохода и находится на этапе, когда многие экономики естественным образом начинают замедляться, учитывая более высокую базу. Доход на душу населения в Китае в настоящее время составляет 12 500 долларов, что составляет одну пятую от дохода США.

“Сегодня в мире насчитывается 38 стран с развитой экономикой, и все они превысили уровень дохода в 12 500 долларов за десятилетия после второй мировой войны — большинство довольно постепенно. Только 19 из них росли на 2,5% или быстрее в течение 10 лет, и сделали это за счет увеличения числа работников; в среднем численность населения трудоспособного возраста росла на 1,2% в год. Только в двух странах (Литва и Латвия) численность рабочей силы сокращалась”, - сравнил Ручир Шарма.

И да, Китай является исключением. Это будет первая крупная страна со средним уровнем дохода, которая поддержит рост валового внутреннего продукта на 2,5%, несмотря на сокращение численности населения трудоспособного возраста, начавшееся в 2015 году.

А в Китае это снижение является стремительным, и в ближайшие десятилетия оно будет сокращаться почти на 0,5% в год. А еще есть долг. Ни у одной из 19 стран, которые обеспечили 2,5-процентный рост после достижения текущего уровня доходов Китая, не было долгов даже близко таких высоких, как у Китая.

До кризиса 2008 года долги Китая оставались стабильными на уровне около 150% ВВП; затем он начал выдавать кредиты для стимулирования экономического роста, и к 2015 году долги выросли до 220% ВВП. Долговые кризисы обычно приводят к резкому замедлению, и экономика Китая действительно замедлилась в 2010—х годах, но только с 10% до 6% - менее резко, чем можно было бы предсказать по прошлым моделям.

“Общий долг достигает 275% ВВП, и большая его часть финансирует инвестиции в имущественный пузырь”, уверен Ручир Шарма.

Ранее Телеграф сообщил, что бывшего главу Китая Ху Цзиньтао неожиданно увели с церемонии закрытия собрания правящей Коммунистической партии Китая в субботу, 22 октября. Си Цзипин наблюдал за происходящим с невозмутимым видом.

Бывшего главу Китая Ху Цзиньтао демонстративно вывели с трибуны на глазах у Си Цзипина