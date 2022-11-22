Киев и Тегеран провели переговоры о переданных России иранских беспилотниках

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Опубликовано: 22.11.2022 16:38 , Обновлено: 22.11.2022

Как стало известно 22 ноября эксперты из Ирана и Украины встретились, чтобы обсудить утверждения об использовании Россией беспилотников иранского производства в войне против Украины.

Об этом сообщил CNN во вторник представитель министерства иностранных дел в Киеве. “Такая экспертная встреча действительно состоялась. Я не могу раскрывать подробности, но могу заверить вас, что украинская сторона продолжает принимать самые решительные меры, чтобы предотвратить использование Россией иранского оружия для войны против Украины”, - [link href=“https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-11-22-22/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Олег Николенко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины.

Новость Телеграф

“Украина проинформировала Иран о том, что последствия соучастия в российской агрессии будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией”, - добавил Николенко.

Напомним, что после заявлений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов в конфликте на Украине Иран запросил совместную встречу экспертов с украинскими властями для рассмотрения таких утверждений. К настоящему времени были предприняты значительные шаги в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами в области обороны, и он будет продолжать прояснять любые недоразумения по этому вопросу, сказал пресс-секретарь МИД Украины.

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Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с Жозепом Боррелем он заявил о готовности Ирана сформировать группу расследователей из иранских и украинских военных экспертов, чтобы провести расследование использования иранских беспилотников в войне в Украине.

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