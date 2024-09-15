"Катастрофа колоссальных масштабов" - Сильнейшие ливни привели к наводнениям в Европе. Известно о 7 погибших

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Опубликовано: 15.09.2024 17:31 , Обновлено: 26.02.2025

Непогода обрушилась на Австрию, Польшу, Чехию, Словакию, Румынию и не только. Сильные ливни привели к наводнениям и масштабным разрушениям. По состоянию на день 15 сентября известно как минимум о семи погибших в результате разгула стихии.

Как передал американский телеканал CNN, циклон “Борис” обрушил месячную норму осадков на несколько европейских столиц, в том числе Вену (Австрия), Братиславу (Словакия), Прагу (Чехия).

В Австрии 15 сентября погиб пожарный при выполнении задания, один человек утонул в польском городе Клодзко, рассказал CNN. Еще пять смертей - в Румынии, где из-за проливных дождей сотни людей оказались в затопленных районах.

“Последствия были наиболее критическими в семи населенных пунктах … К сожалению, четверо человек были найдены мертвыми в своих домах или дворах”, - сообщил министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предою до того, как стало известно о пятом погибшем.

Спасатели оказывают помощь местным жителям на затопленной улице в Печеа, Румыния

В наиболее пострадавшем регионе Галац на юго-востоке Румынии были повреждены порядка 5000 домов. «Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которые все больше ощущаются на европейском континенте и имеют драматические последствия», - сказал президент страны Клаус Йоханнис.

«Это катастрофа колоссальных масштабов», — заявил Эмиль Драгомир, мэр деревни Слобозия Конаки в Галаце, где затопленными оказались 700 домов.

«Тяжёлая ночь» — В Польше объявили эвакуацию из-за циклона. Беларусь тоже заденет?

В Чехии и Польше вышли реки из берегов. На юго-западе последней эвакуировали 1600 человек, так как река в районе Клодзского повета достигла рекордно высокого уровня воды. Сам Клодзко оказался частично затоплен водой, рассказал CNN.

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«У нас есть первый подтвержденный случай смерти в результате утопления здесь, в повете Клодзко», - сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, добавив, что “во многих местах ситуация по-прежнему очень драматична”.

Польские власти вызвали армию для поддержки пожарных на месте ЧС, а также остановили движение поездов на линии, соединяющей города Прудник и Ныса.

Люди укрываются от дождя под зонтиками, идя по мосту через реку Бяла в Глухолазах на юге Польши

Власти Чехии распорядились об обязательной эвакуации из некоторых районов страны. Полиция страны сообщила, что в воскресенье пропали без вести четыре человека. Трое находились в машине, которую унесло в реку в северо-восточном городе Липова-Лазне, а еще один мужчина пропал без вести после того, как его унесло водой на юго-востоке страны.

Затопленный дом во время сильного дождя в Микуловице, Чехия

В Австрии сильные дожди вызвали подъем уровня воды в нескольких реках. Во многих муниципалитетах Нижней Австрии объявили чрезвычайное положение. По информации британской газеты The Guardian, аварийные службы провели почти 5000 выездов за ночь в этом регионе, где из-за наводнения многие жители оказались в ловушке в своих домах.

Автомобиль едет по затопленной улице в Браунау-ам-Инн, Австрия

По данным информационного агентства APA, 15 сентября на востоке Австрии приостановили железнодорожное сообщение, а в Вене закрыли несколько линий метрополитена.

Красные оповещения, связанные с “интенсивными метеорологическими явлениями” и “вероятностью серьезного ущерба”, объявили для некоторых частей Польши, Германии, Чехии, Австрии, рассказал CNN. Словакия объявила чрезвычайное положение в столице Братиславе.

В Венгрии на реке Дунай специалисты зафиксировали серьезное повышение уровня воды. “По прогнозам, на Будапешт надвигается одно из самых крупных наводнений за последние годы, но мы готовы с ним справиться”, — заявил мэр Будапешта Гергель Карачонь.

Ранее Telegraf.news сообщал, что специалисты из Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ и Потсдамского университета в Германии зафиксировали в конце августа гигантскую волну высотой 200 метров. Используя данные сейсмографов, специалисты не только смогли обнаружить небывалых размеров мегацунами, но и зафиксировать загадочные повторяющиеся сигналы.

Учёные зафиксировали на Земле мегацунами высотой 200 метров