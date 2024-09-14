"Тяжёлая ночь" - В Польше объявили эвакуацию из-за циклона. Беларусь тоже заденет?

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Опубликовано: 14.09.2024 10:38 , Обновлено: 14.09.2024

В центральной Европе циклон "Борис" вызвал масштабное выпадение осадков. На юге Польши из-за наводнения пропало электричество, а в некоторых городах объявили эвакуацию населения. Чего стоит ожидать от погоды белорусам и затронет ли мощный циклон Республику? Посмотрели, какие прогнозы дали специалисты на 14 сентября и ближайшие дни.

В некоторых частях Центральной Европы за последние 2 дня уже выпало огромное количество осадков и случились наводнения. В частности, на юге Польши из русла вышла река Мора, из-за чего пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень. Уровень воды в реке Бяла-Глухоласка превысил аварийную отметку на один метр. Спасатели эвакуировали 400 горожан.

“Тяжелая ночь в Глухолазах. До 3 часов ночи из-за ухудшающегося состояния Бялы-Глухоласки мэр принял решение эвакуировать жителей нескольких улиц, прилегающих к реке”, - сообщил польский министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

По прогнозам европейских синоптиков, циклон «Борис» продолжит буйствовать вплоть до 16 сентября.

А что в Беларуси?

Как заметили специалисты Telegram-канала Nadvorie, дождливый циклон косвенно затронет и Беларусь. В частности осадков и возможного усиления ветра стоит ожидать 14 сентября на юго-западе Республики.

“Ближе к вечеру ждём ливни с грозами”, - написали в телеграм-канале.

Также там произвели расчёт осадков, которых стоит ожидать в странах Европы и Беларуси из-за циклона “Борис” в ближайшие 3 дня . Также специалисты Nadvorie объяснили, чем обусловлена мощность циклона.

По их словам, одна из “систем циркуляции старого циклона «Н0», который поливал Австрию и Чехию в пятницу, сольётся с “более свежей (циркуляцией) «Н1».

“Таким образом, вместо того, чтоб затухнуть он превратится в холодный малоподвижный вихрь. Циклон получит новую энергию в виде тепла и влаги. Произойдет процесс его регенерации: опять усилятся процессы облакообразования, интенсивность осадков вырастет”, - рассказали авторы телеграм-канала.

Прогноз с дождями на западе странывыдали и в Белгидромете.

На субботу, 14 сентября , там спрогнозировали кратковременные дожди по западу страны, а в отдельных районах пообещали грозы. Но на остальной территории Республики ожидать дождей в этот день не стоит, уверены госиноптики. Температурный максимум днём по стране покажет до +29°С, по западу Беларуси будет прохладнее от +21 до +23°С.

В Минске, в котором в этот день отмечают День города, осадков также не ожидается. Днём столбик термометра покажет от +25 до +27°С, вечером - от +17 до +20°С. Ветер будет умеренным.

По данным специалистов, на период с 14 по 16 сентября в Беларуси на большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность, которой присвоен 5 класс горимости.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Минске жители запада и юго-запада белорусской столицы делились фотографиями смога, на которых его видно невооружённым взглядом, а также жаловались на стойкий запах дыма. Возможные причины произошедшего назвали специалисты-метеорологи.

Минчане пожаловались на смог и запах дыма. Синоптики объяснили, что происходит