Учёные зафиксировали на Земле мегацунами высотой 200 метров

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Опубликовано: 28.08.2024 16:22 , Обновлено: 28.08.2024

Специалисты из Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ и Потсдамского университета в Германии зафиксировали гигантскую волну высотой 200 метров. Используя данные сейсмографов, специалисты не только смогли обнаружить небывалых размеров мегацунами, но и зафиксировать загадочные повторяющиеся сигналы. Оказалось, что это были уникальные "стоящие волны".

Необычное явление произошло почти год назад, в сентябре 2023 года. Однако только сейчас учёные обнародовали результаты своих исследований в журналеThe Seismic Record.

Как рассказали исследователи, всё произошло после того, как в одном из гренландских фьордов случился крупный оползень - именно он и породил гигантское цунами, и ещё в течение недели после этого ближайшие станции продолжали регистрировать необычные волны, получившие название сейши.

[info_b]Сейши (от французского Seiche) — стоячие волны, возникающие в замкнутых или частично замкнутых водоёмах (озёрах, заливах, но могут возникать и в морях) в результате резонансных явлений при интерференции волн, отражённых от границ водоёма. Причиной возникновения сейшей является воздействие внешних сил — изменение атмосферного давления, ветер, сейсмические явления.

Это приводит к тому, что уровень воды поднимается с одной стороны и падает с другой. Самые крупные волны этого типа были зафиксированы в 1954 году на озере Мичиган в США, когда сейши достигали высоты 3 м. В Балтийском море зафиксированы сейши высотой в несколько сантиметров. Как правило, сейши характеризуются большим периодом (от нескольких минут до десятков часов) и большой амплитудой.[/info_b]

Немецких исследователей поразил тот факт, что сигнал волны, вызванной оползнем в отдаленном районе Гренландии, можно было наблюдать по всему миру более недели.

Региональные сейсмические станции, которые зарегистрировали мегацунами

В своих исследованиях ученые использовали данные как спутников, так и сейсмографов. Благодаря этому им удалось выявить образование высокоэнергетического оползня в труднодоступных районах Гренландии, вызвавшего мегацунами в Диксон-фьорде, а также последующее любопытное сейсмическое событие.

Во время оползня камни срывались с обрыва с высоты 300-400 метров, образовали каменно-ледяную лавину длиной около 1,6 км. Затем эта огромная масса на очень высокой скорости обрушилась на воды фьорда.

В своей начальной фазе цунами достигло невероятной высоты в 200 метров, из-за чего «вытолкнутая» вода преодолела расстояние в 50 км, достигнув острова Элла. Более поздние сейши на начальном этапе поднимались на высоту в 2,6 метра.

Средняя высота мегацунами составляла, по подсчётам экспертов, 60 метров. Более того, сигнал от стоячей волны исследователи обнаружили на невероятном для такого явления расстоянии в 5000 км.

“Анализ сейсмического сигнала может дать нам некоторые ответы о происходящих процессах и даже может привести к лучшему мониторингу подобных событий в будущем. Если бы мы не изучили это сейсмическое событие, мы бы не знали о сейсмических событиях, произошедших в системе фьордов”, - рассказала о важности этого исследования одна из его авторов, геофизик Анжела Каррильо-Понсе из Немецкого геологического исследовательского центра GFZ.

Аэрофотоснимок исследуемого региона. (a) Местоположение оползня (желтая звезда) на южном берегу фьорда Диксон. Волна цунами была обнаружена на острове Элла, примерно в 60 км к востоку от места оползня (Изображение: Google Earth Pro, Изображение Landsat/Copernicus).

По мнению авторов исследования, изучение подобных сейсмических явлений и внедрение новых систем экологического мониторинга жизненно необходимы в условиях изменения климата. Более высокие средние температуры приводят к меньшей стабильности отдельных экосистем, особенно ледяных. Это может привести к разрыхлению земли и горных пород из-за таяния льда, что, в свою очередь, может вызвать гигантские оползни и такие вот разрушительные цунами.

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