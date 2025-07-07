«Капитуляция перед проблемой»? Польша запустила погранконтроль на границах с Литвой и Германией

Опубликовано: 07.07.2025 08:29 , Обновлено: 07.07.2025

В понедельник, 7 июля, на границах Польши с Германией и Литвой вновь заработали контрольно-пропускные пункты. Планируется, что пограничный контроль будет временным, однако президент Литвы Гитанас Науседа уже назвал эту меру "капитуляцией перед проблемой" нелегальной миграции в ЕС.

В общей сложности польские пограничники (а также военнослужащие территориальных войск и военной жандармерии, которых решили привлекать к погранконтролю) будут устраивать выборочные проверки лиц, въезжающих в Польшу, на 13 КПП на границе с Литвой и в 52 пунктах - на границе с Германией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя это решение в выходные, подчеркнул, что восстановление пограничного контроля будет “временным” и вводится, “чтобы ограничить и минимизировать неконтролируемые потоки мигрантов в обоих направлениях”.

“Мы понимаем, что это решение повлияет на свободу передвижения людей, но другого пути нет”, — заявил польский премьер.

В свою очередь министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, на пресс-конференции, состоявшейся на границе в субботу, 5 июля, заверил, что этот шаг Варшавы не направлен против граждан Литвы, передал портал литовский LRT.

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Однако президент Литвы Гитанас Науседа уже на следующий день отметил, что подобные меры “нетипичны” для Европейского союза и что он рассматривает их как “временную капитуляцию” перед проблемой нелегальной миграции.

“Очевидно, корни этой проблемы в том, что мы пока не можем в полной мере контролировать внешние границы от нелегальной миграции, но мы должны стремиться к этому и как можно скорее отказаться от тех мер, которые не свойственны Евросоюзу и которые, позвольте мне выразиться, являются временной капитуляцией перед проблемой”, — заявил Науседа.

Ранее Telegraf.news давал список конкретных пунктов, где в 7 июля ввели контроль за въезжающими в Польшу.

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