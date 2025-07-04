Польша назвала список пунктов на границе с Литвой, где запустит пограничный контроль
Польские пограничники передали Службе охраны границы Литвы список конкретных пунктов, где начнут контроль за въезжающими в Польшу, начиная с 7 июля.
Там уточнили, что в понедельник, 7 июля, в 1:00 ночи по литовскому времени польские пограничники заступят на охрану границы. В Польшу решение объяснили стремлением по предотвращению нелегальной миграции.
Белорусам, которые каким-то образом собираются ехать через Литву в Польшу стоит знать, где будут посты контроля:
- Огродники (на литовской стороне – Янаславы, Лаздияй, Лаздийский район);
- Будзискос (Салапераугис, Калвария, муниципалитет Калвария);
- Тракишки (железная дорога, Моцкава, муниципалитет Калвария);
- Гжибина (Вартеляй, Виштитис, Вилкавишкисский район);
- Судавские (Выгреляй, Вилкавишкисский район);
- Крейвяны (Любавас, Вилкавишкисский район);
- Пошешупе (Жиогайчяй, Рекетия, волость Калвария);
- Тромполе (Трумпалиай, волость Калвария);
- Крейвяны (Старый Алксненай, волость Калвария);
- Бурбишки (Галиняй, Лаздийский район);
- Душница (Тарнаука, Лаздийский район);
- Подляски (Каледишкяй, Лаздийский район);
- Бержники (Каукнорис, Капчяместис, Лаздийский район).
Ранее Telegraf.news писал, что польские власти, как и обещали, ввели пограничный контроль на своих границах с Литвой и Германией. Решение обосновали борьбой с нелегалами. Вильнюс и Берлин уже прокомментировали шаги Варшавы. Кстати, оно идёт вразрез с Шенгенских соглашением, которое гарантировало свободный проезд между странами, его подписавшими.
Шенген всё? Польша ввела погранконтроль на границе с другими странами ЕС