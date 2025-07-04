Польша назвала список пунктов на границе с Литвой, где запустит пограничный контроль

Опубликовано: 04.07.2025 11:07 , Обновлено: 04.07.2025

Польские пограничники передали Службе охраны границы Литвы список конкретных пунктов, где начнут контроль за въезжающими в Польшу, начиная с 7 июля.

Там уточнили, что в понедельник, 7 июля, в 1:00 ночи по литовскому времени польские пограничники заступят на охрану границы. В Польшу решение объяснили стремлением по предотвращению нелегальной миграции.

Белорусам, которые каким-то образом собираются ехать через Литву в Польшу стоит знать, где будут посты контроля:

Огродники (на литовской стороне – Янаславы, Лаздияй, Лаздийский район); Будзискос (Салапераугис, Калвария, муниципалитет Калвария); Тракишки (железная дорога, Моцкава, муниципалитет Калвария); Гжибина (Вартеляй, Виштитис, Вилкавишкисский район); Судавские (Выгреляй, Вилкавишкисский район); Крейвяны (Любавас, Вилкавишкисский район); Пошешупе (Жиогайчяй, Рекетия, волость Калвария); Тромполе (Трумпалиай, волость Калвария); Крейвяны (Старый Алксненай, волость Калвария); Бурбишки (Галиняй, Лаздийский район); Душница (Тарнаука, Лаздийский район); Подляски (Каледишкяй, Лаздийский район); Бержники (Каукнорис, Капчяместис, Лаздийский район).

Ранее Telegraf.news писал, что польские власти, как и обещали, ввели пограничный контроль на своих границах с Литвой и Германией. Решение обосновали борьбой с нелегалами. Вильнюс и Берлин уже прокомментировали шаги Варшавы. Кстати, оно идёт вразрез с Шенгенских соглашением, которое гарантировало свободный проезд между странами, его подписавшими.

Шенген всё? Польша ввела погранконтроль на границе с другими странами ЕС