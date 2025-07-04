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Польша назвала список пунктов на границе с Литвой, где запустит пограничный контроль

Польша назвала список пунктов на границе с Литвой, где запустит пограничный контроль
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Польские пограничники передали Службе охраны границы Литвы список конкретных пунктов, где начнут контроль за въезжающими в Польшу, начиная с 7 июля.

Там уточнили, что в понедельник, 7 июля, в 1:00 ночи по литовскому времени польские пограничники заступят на охрану границы. В Польшу решение объяснили стремлением по предотвращению нелегальной миграции.

Белорусам, которые каким-то образом собираются ехать через Литву в Польшу стоит знать, где будут посты контроля:

  1. Огродники (на литовской стороне – Янаславы, Лаздияй, Лаздийский район);
  2. Будзискос (Салапераугис, Калвария, муниципалитет Калвария);
  3. Тракишки (железная дорога, Моцкава, муниципалитет Калвария);
  4. Гжибина (Вартеляй, Виштитис, Вилкавишкисский район);
  5. Судавские (Выгреляй, Вилкавишкисский район);
  6. Крейвяны (Любавас, Вилкавишкисский район);
  7. Пошешупе (Жиогайчяй, Рекетия, волость Калвария);
  8. Тромполе (Трумпалиай, волость Калвария);
  9. Крейвяны (Старый Алксненай, волость Калвария);
  10. Бурбишки (Галиняй, Лаздийский район);
  11. Душница (Тарнаука, Лаздийский район);
  12. Подляски (Каледишкяй, Лаздийский район);
  13. Бержники (Каукнорис, Капчяместис, Лаздийский район).

Ранее Telegraf.news писал, что польские власти, как и обещали, ввели пограничный контроль на своих границах с Литвой и Германией. Решение обосновали борьбой с нелегалами. Вильнюс и Берлин уже прокомментировали шаги Варшавы. Кстати, оно идёт вразрез с Шенгенских соглашением, которое гарантировало свободный проезд между странами, его подписавшими.

Шенген всё? Польша ввела погранконтроль на границе с другими странами ЕС

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