Канцлер Германии Шольц встретился в США «с собой»

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Опубликовано: 09.02.2024 18:40 , Обновлено: 09.02.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 9 февраля, прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться с членами Конгресса США. Некоторой улыбчивости этой встрече придало присутствие сенатора от штата Делавэр – Криса Кунса, который внешне очень похож на Шольца.

Кунс опубликовал селфи с Шольцем в своем аккаунте в соцсетях, написал BILD. Спустя некоторое время так же поступил и сам канцлер.

«Приятно снова увидеть моего двойника», – подписал фото Шольц.

Да, это уже не первая встреча Шольца и Кунса: в январе прошлого года они увидели друг друга на Всемирном экономическом саммите в Давосе. Уже тогда окружающие обратили внимание на поразительное сходство немецкого и американского политиков.

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К слову, в планах Шольца на этот визит была запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Они намеревались, в частности, обсудить возможность предоставления дополнительной военной помощи Украине.

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