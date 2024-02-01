В Германии белорус распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому. Кого прятал в машине?

Опубликовано: 01.02.2024 13:45 , Обновлено: 01.02.2024

Гражданина Беларуси задержали в Германии после автомобильной погони, сообщил Presseportal. Водитель не прореагировал на требование остановиться, и как оказалось чуть позже, тому имел минимум три причины, которые спрятал в своей машине. В результате задержания полицейский оказался в больнице.

Инцидент произошел 30 января недалеко от торговой общины Миттенвальд в Баварии. По информации портала, к контрольно-пропускному пункту подъехал автомобиль на польских номерах, скорость при этом не снизил. Сигналы об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. За автомобилем устроили погоню.

Через полкилометра водитель резко затормозил, выскочил из машины и убежал в лес. Один из полицейских догнал его, но водитель распылили ему в лицо перцовый баллончик. Тем не менее водителя удалось задержать.

Новость Телеграф

Им оказался 21-летний белорус с польской визой. Он вез в машине троих молодых сирийцев. Они рассказали, что дорога из Сирии в Германию стоила им около 15 тысяч евро на человека. «Пострадавшего полицейского доставили в больницу для лечения глаз. Сейчас он не может нести службу», – сообщили на немецком сайте. И добавили, что задержанному вменили нелегальную перевозку мигрантов, сопротивление полиции и причинение телесных повреждений. Его взяли под стражу по ходатайству прокурора и направили в исправительное учреждение Штадельхайм в Мюнхене.

Ранее Телеграф писал, что на территории немецкой общины Зиттензен, земля Нижняя Саксония, 22 января в кабине грузовика на парковке нашли умершего мужчину, гражданина Беларуси. Об этом сообщила местная полиция.

В Германии в кабине фуры нашли умершего белоруса. Что известно?