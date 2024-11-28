"Какого чёрта они это сделали?!" — В Японии выпустили напиток со вкусом майонеза

Опубликовано: 28.11.2024 15:44 , Обновлено: 28.11.2024

Несмотря на то, что майонез не является традиционным ингредиентом японской кухни, в стране его приняли с распростёртыми объятиями/ ртом. Помимо того, что соус щедро добавляют в блюда западной кухни (например, сэндвичи и пиццу), майонез можно найти в некоторых видах суши и онигири (рисовых шариков). Однако некоторые продавцы пошли ещё дальше и создали напиток с его вкусом.

Так, японская сеть супермаркетов выпустила ограниченную линейку Nomu Mayo — 200-миллилитровые стаканчики напитка со вкусом майонеза. Стоит такое удовольствие 1,3 доллара (около 4,60 белорусских рублей) и позиционируется как “новинка, которую все давно ждали”. К слову, по информации местного издания Sora News 24, охлаждённый напиток “воссоздаёт насыщенный и кисловатый вкус майонеза”.

Тем не менее назвать это питьевым майонезом в полной мере нельзя, поскольку на упаковке чёрным по белому написано: “напиток в стиле майонеза», который «не является майонезом». Однако первые отзывы в Интернете после выхода Nomu Mayo показывают, что вкус практически идентичен настоящему белому соусу.

В настоящее время, в период «тестовой продажи», ещё непонятно, понравится ли напиток японским покупателям, которые привыкли к более густому и насыщенному вкусу майонеза по сравнению с более западными сортами. Если да, — его выпустят в более расширенной версии.

«Питьевой майонез?! Он невероятно плох! Избегайте его любой ценой! Ни один настоящий любитель майонеза не полюбит его! Какого чёрта они его сделали?» — написал один из тех, кто попробовал новинку, в социальной сети Х. Другой добавил: «Я только что попробовал, и он ужасен, как и ожидалось… Я не смог сделать больше ни одного глотка».

Ранее Telegraf.news писал, что в Японии выпустили напиток для моментального утоления голода, который получил название In Tansan. Интересно, что при попадании в желудок он превращается в желе, тем самым вызывая чувство насыщения. По словам производителя, это происходит за счёт химической реакции между пузырьками напитка и желудочным соком.

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Также мы рассказывали, что в Японии изобрели необычную ложку на батарейках, которая придаёт еде солёный вкус. Прибор, сделанный из пластика и металла, предназначен для тех, кто хочет сократить количество потребляемой соли, а также для людей, которым она запрещена по медицинским показаниям.

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