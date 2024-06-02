В Японии изобрели ложку на батарейках, которая делает еду более солёной

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Опубликовано: 02.06.2024 15:42 , Обновлено: 02.06.2024

В Японии в продажу поступила необычная ложка на батарейках, которая придаёт еде солёный вкус. Прибор, сделанный из пластика и металла, предназначен для тех, кто хочет сократить количество потребляемой соли, а также для людей, которым она запрещена по медицинским показаниям.

Не секрет, что избыточное потребление соли связано с увеличением числа инсультов и других заболеваний. В Японии, например, взрослые потребляют в среднем около 10 граммов, что вдвое превышает норму, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.

Электрическая ложка работает за счёт пропускания слабого электрического тока через кончик устройства, концентрируя молекулы ионов натрия на языке. По словам японского производителя Kirin, она делает еду в два раза более солёной, чем та есть на самом деле.

За завтраком, обедом или ужином надо “включить” ложку, выбрать одну из четырёх мощностей и далее использовать её, как обычный прибор. Разработчики сделали оговорку, что есть люди, которым пользоваться гаджетом запрещено: это несовершеннолетние, а также те, у кого установлен кардиостимулятор. На видео показано, что ложка разбирается — металлическая лопатка отсоединяется, и её можно помыть водой. Пластиковая ручка легко протирается салфеткой.

Весит «умная» ложка около 60 граммов (без батареек), а питается от литиевого аккумулятора. Стоимость на официальном сайте заявлена в ¥19800 (около 406 белорусских рублей). Пока столовый гаджет изготовили экспериментальной партией в 200 штук, сообщило британское издание Sky News. Если девайс с «солёной» функцией окажется востребованным, компания намерена расширить производство. Там надеются, что в течение пяти лет устройством будет пользоваться как минимум миллион человек.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные из США разработали анализ крови, который сможет предсказать риск рецидива рака молочной железы за три года до того, как опухоль обнаружат врачи. По словам исследователей, это является “невероятно захватывающим” прорывом, который поможет большому количеству женщин навсегда победить болезнь.

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