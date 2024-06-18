В Японии выпустили напиток, который в желудке превращается в желе. Зачем?

Опубликовано: 18.06.2024 22:03 , Обновлено: 18.06.2024

Япония не перестаёт удивлять. Так, в стране выпустили напиток для моментального утоления голода, который получил название In Tansan. Интересно, что при попадании в желудок он превращается в желе, тем самым вызывая чувство насыщения. По словам производителя, это происходит за счёт химической реакции между пузырьками напитка и желудочным соком.

Японская компания Morinaga пока что выпустила новинку с двумя вкусами: лимона и грейпфрута. На сайте производителя сказано, что напитки имеют низкую калорийность благодаря использованию палатинозы в качестве подсластителя. Обе баночки не содержат кофеин и имеют в составе ГАМК (гамма-аминомасляную кислоту). Благодаря ей In Tansan способен снять стресс, а также снизить аппетит и тягу к перекусам на нервной почве, утверждает производитель.

Сейчас товар можно приобрести только на Amazon Japan. По информации японского издания Sora News24, напиток стал довольно востребованным и его мгновенно разбирают. Интересно, что продукция японской компании Morinaga представлена и на российском маркетплейсе Ozon, однако напитков In Tansan там пока нет.

Ранее Telegraf.news писал, что в Японии изобрели необычную ложку на батарейках, которая придаёт еде солёный вкус. Прибор, сделанный из пластика и металла, предназначен для тех, кто хочет сократить количество потребляемой соли, а также для людей, которым она запрещена по медицинским показаниям.

В Японии изобрели ложку на батарейках, которая делает еду более солёной