"Какая красивая" - Си Цзиньпин разрешил Байдену заглянуть в свой секретный лимузин. Похожие уже начали делать под Минском?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.11.2023 16:35 , Обновлено: 16.11.2023

Во время встречи с Джо Байденом в Сан-Франциско 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин показал президенту США свой лимузин марки Hongqi. Это секретная модель китайского автопрома, известная под кодовым номером N701.

“Какая красивая машина!” - восхитился президент США.

“Моя машина Hongqi сделана в Китае. Откройте, посмотрите внутри”, - похвалился генсек компартии Китая в ответ.

“Похож на кадиллак, который стоит у нас там. Каждый раз в международных поездках эта машина следует за мной. Знаете, как его называют? Зверь!” - то ли намекнул на привычку китайцев копировать известные бренды, то ли действительно похвалил Джо Байден лимузин Си Цзиньпина.

[Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/21871”]

Лимузины Hongqi N701 (название переводится как «красное знамя») регулярно используются во время зарубежных поездок лидера Китая. Hongqi N701 считается секретной моделью, поэтому информации о нем весьма мало.

По неофициальным данным, Hongqi N701 оснащен 12-цилиндровым двигателем объемом 6 литров. Мощность силового агрегата составляет 762 лошадиных сил. Также автомобиль получил бронированный кузов и пуленепробиваемые стекла. Длина лимузина – около 5,5 м.

Известно, что за следующие десять лет компания FAW, которой и принадлежит бренд Hongqi, выпустит всего 50 таких автомобилей. Дизайн машины во многом напоминает Toyota Century, Rolls-Royce Ghost и Aurus Komendant.

Байден назвал машину хорошей и сказал, что сам пользуется президентским лимузином кадиллак с неофициальным названием «зверь».

Си Цзиньпин назвал отношения Китая и США самыми важными. Что ответил Байден?

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси готовятся к запуску производства нового для страны бренда легковых авто – китайского Hongqi. Как рассказал 18 сентября первый заместитель министра промышленности Александр Огородников, первые 36 машинокомплектов уже поставили на завод в Беларуси.

По словам Огородникова, на 2023 год поставлена цель выпустить около тысяч авто, а 2024 год заместителю министра «видится очень перспективным».

В Минпроме объявили о старте производства в Беларуси автомобилей под названием «Красное знамя». Это что такое?