Си Цзиньпин назвал отношения Китая и США самыми важными. Что ответил Байден?

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Опубликовано: 15.11.2023 23:50 , Обновлено: 15.11.2023

Президент Джо Байден 15 ноября встретил своего китайского коллегу Си Цзиньпина у особняка в стиле георгианского возрождения к югу от Сан-Франциско, где и будут проходить переговоры.

Формат встречи на высшем уровне был тщательно согласован между двумя сторонами, а официальное приветствие в поместье было тщательно спланировано.

“Мы знаем друг друга долгое время”, — сказал Байден увидев Си Цзиньпина, напомнив, что, хотя они не всегда сходятся во мнениях — “что никого не удивило бы”, - их встречи всегда были “откровенными, прямолинейными и полезными”.

Си Цзиньпин также погрузился в воспоминания, увидев Байдена. “Приезжая сюда, я думаю о вашей поездке в Китай, когда я был вице-президентом Китая. У нас была встреча. Это было 12 лет назад, - сказал он. - Я до сих пор очень живо помню наше общение, и это до сих пор наводит меня на множество мыслей”.

“Самое важное во все мире”

Перейдя от воспоминаний к насущным проблемам, оба лидера отметили, что очень важно для всего мира, чтобы две супердержавы не устраивали конфликтов.

Си Цзиньпин напомнил Байдену, что мир, хотя оправился от глобальной пандемии, но все еще находится под ее “огромными последствиями”. Мировая экономика восстанавливается, но ее динамика остается “вялой”, сказал он, добавив, что промышленные цепочки поставок находятся под угрозой срыва, а протекционизм растет.

“Все это серьезные проблемы”, - сказал председатель КНР, но обе страны должны быть “в полной мере способны преодолеть разногласия”.

“Планета Земля достаточно велика для того, чтобы две страны процветали”, - сказал Си Цзиньпин.

“Я думаю, крайне важно, чтобы вы и я четко понимали друг друга, как лидер лидера, без каких-либо недоразумений”, - сказал, в свою очередь, Байден Си Цзиньпину.

Байден заявил, что конкуренция между США и Китаем не должна перерасти в конфликт. “Как всегда, ничто не заменит обсуждения лицом к лицу”, - сказал Байден.