Кадыров пообещал отправить на «реальные бои» в Украину троих несовершеннолетних сыновей

Опубликовано: 03.10.2022 15:28 , Обновлено: 13.11.2024

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 октября заявил, что отправит своих троих сыновей возрастом 14, 15 и 16 в Украину, потому что для них пришло время показать себя в реальном бою».

По его словам, то, что они несовершеннолетние, «не должно мешать обучению защитников Родины».

«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что у них «военная подготовка началась чуть ли не с малых лет».

Кроме того, Кадыров обратился к «пустословам», которые говорили, что его близкие не участвуют в боях в Украине:

«В ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням […] Покажите на месте свой дух, свою идейность и что вы из себя вообще представляете. Докажите, что вы хотя бы немного мужчины».

Известно, что у главы Чечни четверо сыновей и шестеро дочерей.

Ранее он заявлял, что отправил в Украину еще одно подразделение боевиков, а также готовится в ближайшее время послать на фронт еще одно боевое формирование.

Как писал Телеграф, 1 октября Рамзан Кадыров обвинил Лапина в потере Лимана в Донецкой области командующего Центральным военным округом (ЦВО) РФ генерала-полковника и назвал его «бездарем».

«Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — заявил Кадыров.

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На это отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который сказал, что Кадыров имеет право выражать мнение о «специальной военной операции» в Украине.

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