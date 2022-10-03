Кадыров и Пригожин «публично подорвали лидерство» Путина — ISW

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.10.2022 09:03 , Обновлено: 13.11.2024

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем свежем отчете за 2 октября обратили особое внимание на то, что глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковали военное командование российской армии из-за поражения РФ под Лиманом. По мнению экспертов, таким образом они «вероятно, подорвали лидерство» президента Владимира Путина, хоть, возможно и не специально.

В ISW отметили, что своими заявлениями Кадыров и Пригожин «еще больше навредили уязвимым нарративам Кремля во время и после падения Лимана».

По их словам, их критика «оказала глубокое влияние на российское информационное пространство».

«Федеральные СМИ в значительной степени выражали надежду на то, что недавно мобилизованные люди и переброшенные подкрепления смогут либо удержать оборону, либо провести контратаки в ближайшем будущем, до заявления Кадырова. Но ток-шоу на федеральных каналах сразу же подхватили заявления Кадырова-Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире добавить критики в адрес высшего военного командования», — считают эксперты.

Они предположили, что «заявления Кадырова и Пригожина, вероятно, публично подорвали лидерство Путина, возможно, непреднамеренно».

При этом, так как высокопоставленные западные чиновники утверждают, что Владимир Путин лично принимал оперативные военные решения в Украине, он «вероятно, несет ответственность за решения не только не укреплять Лиман, но и пытаться его удержать».

«Таким образом, прямая атака Кадырова на Лапина [генерал-полковника Александра] является косвенной атакой на Путина, осознает это Кадыров или нет», — подытожили в Институте изучения войны.

Что сказали Кадыров и Пригожин?

Напомним, что 1 октября Вооруженные силы Украины взяли город Лиман в Донецкой области. Позже стало известно, что украинцы полностью его зачистили, а также освободили на востоке от него село Торское и двинулись в сторону Кременной.

В Минобороны РФ официально заявили, что 1 октября российские военные отступили от Лимана из-за угрозы окружения.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обвинил в этом командующего Центральным военным округом (ЦВО) РФ генерал-полковника Александра Лапина.

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — написал он.

Кадыров также подчеркнул, что «армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время».

После этого владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал это заявление:

«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: “Рамзан, красавчик, жги”. Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», — заявил он.

Что сейчас происходит на фронте в Украине?

Как писал Телеграф, согласно последним новостям, украинские войска, похоже, прорвали линию обороны россиян на севере Херсонской области и стремительно, по военным меркам, двигаются на юг вдоль Днепра. Об этом, в первую очередь, сообщают российские СМИ и военкоры. Украинские же источники помалкивают, как и во время всех успешных контрнаступлений.

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